Tăng cường kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

BHG - Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh Trung thu đang tăng mạnh. Kèm theo đó là nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát VSATTP, đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn.

Cơ sở sản xuất bánh Trung thu Hoàng Ban, tổ 2, phường Trần Phú (thành phố Hà Giang).

Mùa Trung thu năm nay, cùng với thương hiệu các loại bánh quen thuộc như: Kinh Đô, Bibica, Vinmart… thị trường có thêm sự góp mặt của nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất, với giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm chất lượng, nhà sản xuất uy tín, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng nếu không được quản lý một cách chặt chẽ. Chị Nguyễn Thị Hương, một người tiêu dùng, chia sẻ: “Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bánh Trung thu được bày bán trước dịp Trung thu cả tháng, người mua hàng như tôi rất băn khoăn về chất lượng cũng như mức độ an toàn của các sản phẩm này. Tôi rất mong muốn có một mùa Trung thu an toàn và không phải lo lắng về vấn đề VSATTP”.

Nhằm tăng cường kiểm tra VSATTP, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh đã triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra về VSATTP trong dịp Tết Trung thu. Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, Đội Quản lý thị trường số 1, cho biết: “Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Giang đã triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các cơ sở nhỏ lẻ… qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt.

Là nơi sản xuất bánh Trung thu lâu năm tại thành phố Hà Giang, cơ sở của bà Hoàng Thị Ban, tổ 2, phường Trần Phú được nhiều người tiêu dùng biết đến nhờ đảm bảo chất lượng VSATTP. Bà Ban chia sẻ: “Hằng năm, nhà tôi đều làm bánh Trung thu bán cho thị trường trong tỉnh, để đảm bảo VSATTP tôi đã tuân thủ các quy định về bảo hộ cho người lao động, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo vệ sinh tại nơi sản xuất, nhập nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Do gia đình chỉ làm bánh theo thời vụ nên khách hàng không phải lo lắng về vấn đề nguyên liệu. Vào mùa Trung thu, mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng trên 200 chiếc bánh các loại bán cho các cửa hàng, trường học trên địa bàn tỉnh”.

Vấn đề đảm bảo VSATTP là ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với người tiêu dùng. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ sở này cần có ý thức hơn trong công tác VSATTP, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

