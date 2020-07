BHG - Học và làm theo lời dạy của Bác, cán bộ và chiến sỹ (CBCS) Công an huyện Quản Bạ luôn tâm niệm: “Đã là công an thì phải ra sức bảo vệ nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân. Quyết tâm vượt khó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và làm mọi việc để luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Quản Bạ giúp hộ anh Tẩn Phủ Vần, thôn Xà Phìn làm nhà.

Theo chân CBCS Công an huyện Quản Bạ vào ngày thứ 7 hàng tuần hướng về cơ sở, điểm chúng tôi đến là thôn Xà Phìn (thôn vùng cao đặc biệt khó khăn) của xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ). Một địa bàn 2 không “không điện, không sóng điện thoại”. Tại đây, CBCS Công an huyện đã đi từng ngõ, gõ cửa từng hộ để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động các hộ tích cực tố giác tội phạm.

Với tư tưởng luôn kiên định, khắc phục mọi khó khăn giúp đỡ đồng bào; Ngày thứ 7 hướng về cơ sở của CBCS Công an huyện Quản Bạ tại thôn Xà Phìn là hướng dẫn người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập. Hình ảnh bẻ ngô, cắt cỏ, chăn bò của những CBCS mang trên mình quân hàm CAND còn được nhân dân tại đây ví là “anh nuôi” của thôn; thể hiện sự gần gũi giữa quân với dân nơi vùng đất còn nhiều khó khăn như Quản Bạ.

Chia sẻ với phóng viên, Thiếu úy Giàng Sùng Dìn, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Quản Bạ cùng CBCS Công an huyện đến giúp hộ anh Tẩn Phủ Vần, thôn Xà Phìn, xã Bát Đại Sơn xây dựng ngôi nhà mới theo quyết định 1953 của BTV Tỉnh ủy dành cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Do thôn chưa có đường giao thông, toàn bộ vật liệu xây dựng nhà đều phải vận chuyển bằng xe máy từ trung tâm xã lên thôn. Để mang được 1 bao xi măng hay một bao cát, một viên đá hộc lên làm nhà cho gia đình anh Vần là cả một quá trình,… chúng tôi đã phải thay nhau vác, địu vật liệu qua những lối mòn nhỏ, trơn trượt trong tiết trời mưa rào. Tuy nhiên, vất vả đó chưa là gì so với những thiếu thốn của đồng bào nơi đây…; là cán bộ trẻ tuổi như tôi, những Ngày thứ 7 cùng đơn vị hướng về cơ sở, đã giúp tôi trưởng thành và hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân nơi vùng cao, biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả như ở Bát Đại Sơn này.

Thực hiện chương trình theo quyết định 1953 của BTV Tỉnh ủy tại xã Bát Đại Sơn, mỗi CBCS của đơn vị đã đóng góp 1 ngày lương cơ bản, với tổng số tiền là 13 triệu đồng, hỗ trợ cho 13 hộ nghèo của xã; cùng hàng chục ngày công lao động giúp nhân dân dọn dẹp mặt bằng, di chuyển đồ đạc và vận chuyển vật liệu xây dựng. Ngoài ra, đơn vị còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí giúp các hộ với tổng số tiền là 42 triệu đồng.

Anh Tẩn Phủ Vần, xúc động cho biết: Hôm nay, được CBCS Công an huyện Quản Bạ ở lại giúp gia đình đóng 2.000 viên gạch bi đủ để xây dựng 1 ngôi nhà kiên cố với diện tích trên 60 mét vuông; gia đình tôi vô cùng xúc động và xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể CBCS Công an huyện. Không lâu nữa, gia đình sẽ có một ngôi nhà kiên cố để ở; không còn cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa gió và sẽ cố gắng phát triển kinh tế.

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện Quản Bạ, cho biết thêm: Những hành động mang ý nghĩa nhân văn, như: Cùng ăn, cùng ở, cùng giúp nhân dân tại cơ sở phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là sự kết nối, hòa quyện giữa ý Đảng, tình quân, lòng dân nơi vùng cao. “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Điều đó không chỉ khẳng định bản chất của Côn an nhân dân mà còn là phương châm và hành động; đòi hỏi mỗi CBCS công an phải luôn gắn bó với nhân dân, kính trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ và thực sự là “bạn của dân” luôn được Công an huyện Quản Bạ thực hiện có chiều sâu. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người CBCS công an trong lòng nhân dân; để nhân dân ngày càng tin tưởng và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cũng như bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hoàng Chính (Quản Bạ)