BHG - Sáng 13.5, Công an tỉnh phối hợp với Viện huyết học & truyền máu T.Ư, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình giọt máu nghĩa tình” đợt 2, năm 2020.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tại chương trình

Tại chương trình đã có gần 700 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an tỉnh tham gia hiến máu. Đây là việc làm thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và của Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi đồng bào, chiến sĩ tình nguyện tham gia hiến máu. Mặt khác, góp thêm những hành động ý nghĩa trong Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Qua đó, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân trong phát huy vai trò xung kích, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động tình nguyện.

Kết thúc chương trình đã thu được 683 đơn vị máu, bổ sung thêm vào ngân hàng máu của tỉnh, phục vụ cho việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN