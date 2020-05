"Màu xanh" trở lại trên những "vùng đất chết"

BHG - Để làm hồi sinh những “vùng đất chết” thuộc các xã Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải (Vị Xuyên); nhiều năm qua, bộ đội công binh quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn, vất vả thực hiện nhiệm vụ rà, phá, bom mìn, vật cản nổ, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Chiến sỹ Lữ đoàn Công binh 543 rà, phá bom, mìn.

Gia đình ông Bồn Văn Pằng, đội 2, xã Thanh Thủy trước đây thường thiếu đói vào thời điểm giáp hạt. Từ năm 2014, gia đình được địa phương bàn giao gần 2 ha đất sạch để trồng cây lương thực; nhờ đó, cuộc sống dần ổn định.

Giống như gia đình ông Pằng, cuối năm 2014, ông Đặng Văn Dòng, đội 4, xã Thanh Thuỷ được địa phương bàn giao gần 3 ha đất đồi, sau khi được lực lượng Công binh Quân khu 2 làm sạch bom, mìn, vật nổ. Có quỹ đất sản xuất, ông Dòng đầu tư chăn nuôi, trồng cây lương thực, cây ăn quả cho thu nhập ổn định. Là hộ nghèo, đông nhân khẩu, diện tích đất được nhận là nguồn “cứu cánh” để ông đầu tư phát triển kinh tế.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Khuất Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 543, Phó Chỉ huy trưởng công trường, cho biết: Nhiệm vụ của chúng tôi là rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh và làm sạch những “vùng đất chết” bàn giao cho địa phương phát triển kinh tế. Mặc dù, làm việc ở địa hình dốc, độ trơn trượt lớn, thời tiết khắc nghiệt, sương mù quanh năm bao phủ; tuy nhiên cán bộ, chiến sĩ luôn xác định cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, trả lại màu xanh cho đất và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Anh Tuấn giới thiệu, Lữ đoàn 543 thành lập 5 Đội thi công tại thực địa, có nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ tại khu vực điểm cao 1509. Hằng ngày, bộ đội thức dậy từ rất sớm chuẩn bị vật chất, sau khi đội trưởng giao nhiệm vụ cụ thể, từng tổ băng rừng, lội suối đến các vị trí tiến hành rà, phá. Quãng đường đi lại khó khăn, hiểm trở, cách xa khu dân cư, bộ đội di chuyển xa nhất cũng gần 1 giờ đồng hồ. Trung tá Khuất Minh Tuấn, cho rằng: Để làm hồi sinh những “vùng đất chết” với thực bì bao phủ dày đặc, hiểm nguy luôn rình rập đòi hỏi mỗi người lính công binh cần có ý chí, nghị lực, bản lĩnh, sự tỉnh táo để vượt qua khó khăn và cần có lòng yêu nghề sâu sắc.

Từng có thâm niên 7 năm trực tiếp chỉ huy bộ đội rà phá bom, mìn, vật cản nổ tại địa bàn các tỉnh biên giới thuộc Quân khu 2, Đại uý Lê Ngọc Tú, Phó tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 543 thấu hiểu khó khăn trong công tác dò, gỡ, xử lý bom, mìn, vật nổ mà bộ đội công binh thường xuyên gặp phải; anh cho rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, trước tiên đơn vị chú trọng huấn luyện cho bộ đội nắm chắc cấu tạo, tính năng, nguyên lý hoạt động các loại bom, mìn, vật cản nổ; đặc biệt cách tháo gỡ và xử lý. Quá trình huấn luyện cẩn trọng, tỉ mỉ; dò gỡ bảo đảm “nhanh, gọn, sạch, chính xác, an toàn”. Lực lượng công binh làm nhiệm vụ rà phá bom mìn cũng phải được tuyển chọn rất kỹ từ đơn vị.

Theo Đại uý Lê Ngọc Tú, tổng diện tích bộ đội Lữ đoàn 543 đang thực hiện rà phá bom, mìn năm nay là 40 - 50 ha đồi cây Vầu. Đây là loại cây dễ xuyên ngang, quá trình rà, phá nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra mất an toàn. Do vậy, rà phá tại khu vực này, người lính công binh cần làm hở hết phần rễ và tiến hành chặt từng đoạn để bảo đảm an toàn. Khi rà phá nếu gặp đạn M79 cần để nguyên hiện trạng, tiến hành cắm cờ và huỷ nổ tại chỗ.

Trò chuyện với Đại uý Lê Thanh Bình, chiến sĩ công binh có ngót nghét 20 năm làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật cản nổ trên các tỉnh biên giới phía Bắc, chúng tôi được anh chia sẻ nhiều về kinh nghiệm công tác, nhưng có lẽ điều làm anh Bình xúc động nhất khi hoàn thành từng ha đất sạch, an toàn để phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đại uý Lê Thanh Bình, chia sẻ: “Tôi thường được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng tổ mở đường trục, tổ này được ví như lực lượng trinh sát thực địa, giúp mở đường nhánh và thi công trên bãi thuận tiện nhất. Tại khu vực rà phá chúng tôi cần xác định được vị trí bãi mìn dày đặc, tổ chức khoanh vùng để giúp cho các tổ còn lại đưa ra phương pháp thi công phù hợp”.

Sau gần 1 tháng triển khai tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thuỷ; Đội rà phá bom, mìn, vật nổ Lữ đoàn 543 đã thi công hơn 27 ha, thu được hàng trăm viên đạn, lựu đạn, hơn 30 quả mìn 652a và các loại mìn định hướng, tiến hành xử lý an toàn. Công việc của những người lính Công binh Quân khu 2 góp phần hiệu quả cho công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, giành lại màu xanh cho đất và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bài, ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG (Báo Quân khu 2)