Hà Giang chưa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẳng định đến thời điểm này trên địa bàn Hà Giang chưa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm virus corona như các thông tin trên mạng xã hội.

Hiện nay dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, khó lường và gây hoang mang trong dư luận. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 24 giờ ngày 31.1, trên cả nước có 153 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, với 6 ca dương tính, trong đó có 2 trường hợp người Trung Quốc, 4 người là công dân nước ta. Tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đều có tiền sử lưu trú hoặc là công dân của thành phố Vũ Hán – tâm dịch của Trung Quốc. Đến nay đã loại trừ 128 trường hợp, 4 trường họp tiếp xúc gần đang được cách ly và tiếp tục theo dõi các trường hợp khác. Trên thế giới, tính đến 7 giờ sáng 1.2 ghi nhận trên 11.100 ca mắc bệnh ở 24 quốc gia, vùng lãnh thổ, với 258 trường hợp tử vong. Riêng tại Trung Quốc ghi nhận trên 10.000 người mắc ở 31/31 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày 30.1, Tổ chức Y tế thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh viêm phổi do virus corona

Một góc Thành phố Hà Giang

Từ khi dịch bệnh virus corona được công bố tại Trung Quốc, đến thời điểm này tỉnh ta đã có nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch, như thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh; thành lập các đoàn kiểm tra đi kiểm tra công tác phòng dịch tại các địa phương; lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã xiết chặt quản lý người, phương tiện xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu và từ các địa bàn khác vào tỉnh ta; tạm dừng các hoạt động qua lại đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh; tạm dừng các hoạt động du lịch, đưa đón khách du lịch từ những vùng dịch ở Trung Quốc vào tỉnh ta và người dân trên địa bàn tỉnh sang Trung Quốc du lịch, trừ các trường hợp thực hiện công vụ theo yêu cầu của tỉnh; BCĐ phòng dịch của tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương chuẩn bị cơ sở hạ tầng, các thiết bị y tế để cách ly, điều trị nếu phát hiện có ca nhiễm…

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẳng định Hà Giang chưa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm virus corona

Dịch bệnh đang diễn biến hết sức khó lường, nhưng trên mạng xã hội những ngày qua vẫn có thông tin lan truyền về việc tỉnh ta đã xuất hiện một người có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc mê nhiễm bệnh gây hoang mang cho người dân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở Y tế) khẳng định trên địa bàn bàn tỉnh ta chưa có trường hợp nào nghi nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona. Đồng thời chia sẻ, trường hợp nghi nhiễm bệnh theo thông tin trên mạng xã hội có bị ho, sốt nhưng đã kiểm tra tại các bệnh viện tuyến T.Ư và xác định không bị viêm phổi do virus corona. Người dân yên tâm và không nên lo lắng.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định xử lý theo đúng quy định các trường hợp cố tình đưa tin sai sự thật về dịch bệnh virus corona

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, các ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang y tế khi ra đường, tại những nơi công cộng; không tụ tập đông người, giữ ấm cơ thể, uống nhiều nước; theo dõi các thông tin về dịch bệnh trên các kênh thông tin chính thống của T.Ư và của tỉnh như Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sở Y tế… tránh tình trạng hoang mang do các thông tin sai sự thật, ảnh hướng tới cuộc sống, công việc. Đối với những tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Thái Hòa cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời mong muốn người dân và các chủ tài khoản mạng xã hội cần có trách nhiệm chắt lọc, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, tránh gây hoang mang cho người dân và cộng đồng.

