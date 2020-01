Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Những điều cần biết, triệu chứng và cách phòng ngừa

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona bùng phát ở Trung Quốc nghiêm trọng như thế nào? Các triệu chứng và cách thức lây lan? Dưới đây là một số thông tin nên biết về chủng virus corona mới đang lây lan ở nhiều nước hiện nay.

“Ít nguy hiểm hơn" SARS?

Theo số liệu thống kê mới nhất, ngày 26/1, Ủy Ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo tính đến hết ngày 25/1, 1975 trường hợp đã được xác định là mắc bệnh viêm phổi do virus corona mới, trong đó 56 người đã tử vong. Trong số những người nhiễm bệnh, 324 người đã trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Thông báo này cũng cho biết, tổng cộng có 2684 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm phổ do virus corona

Nhiều quốc gia ở châu Á, cũng như một số nước ở các châu lục khác như Australia, Pháp và Mỹ, cũng ghi nhận các trường hợp lây nhiễm.

Ông Yazdan Yazdanpanah, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Đại học Diderot ở Paris (Pháp), cho biết tình trạng của các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới "ít nguy hiểm hơn" so với các bệnh nhân nhiễm chủng corona gây Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS). Ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ tử vong do chủng corona mới là chưa đến 5%. Trong khi đó, các đợt bùng phát virus SARS năm 2002-2003 và virus gây Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS) năm 2012 có tỷ lệ tử vong lần lượt là 9,5% và 34,5%. Đến nay, chưa có trường hợp tử vong do lây nhiễm virus corona ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Tuy nhiên, hiện nhiều nước đã có các động thái rõ ràng nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan. Ngày 26/1, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, Washington đang sắp xếp một chuyến bay để sơ tán đội ngũ nhân viên và các công dân Mỹ bị mắc kẹt tại vùng dịch ở Thành phố Vũ Hán. Trong một bức thư điện tử gửi các công dân Mỹ ở Trung Quốc, Bộ trên cho biết, chuyến bay sẽ rời Thành phố Vũ Hán vào ngày 28/1 và đưa các hành khách đến Thành phố San Francisco, đồng thời cảnh báo sẽ hạn chế chỗ ngồi đối với các công dân bình thường. Ngoài Mỹ, Pháp cũng có kế hoạch sơ tán các công dân nước này đang bị mắc kẹt ở Hồ Bắc bằng xe buýt.

Các triệu chứng

Trong công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, qua phân tích dữ liệu của 41 trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona, một số triệu chứng của virus corona chủng mới giống với chủng corona gây bệnh SARS. Theo đó, tất cả các nạn nhân đều bị viêm phổi, hầu hết bị sốt, 75% bị ho và hơn 50% cảm thấy khó thở.

Tuy nhiên, Trưởng Nhóm nghiên cứu Bin Lao cho biết, có một số khác biệt quan trọng, chẳng hạn chủng corona mới còn gây ra các triệu chứng chảy nước mũi, hắt hơi hoặc đau họng. Virus corona chủng mới không gây ra các vấn đề về dạ dày như tiêu chảy, vốn là triệu chứng của 20-25% số bệnh nhân nhiễm SARS.

Độ tuổi trung bình của 41 bệnh nhân nêu trên là 49, phần lớn trong số họ đã từng đến khu chợ ở Thành phố Vũ Hán, nơi bị cho là nguồn khởi phát virus corona. Gần 30% trong số họ gặp vấn đề về hô hấp và 6 người đã tử vong.

Virus corona lây nhiễm như thế nào?

Hiện vẫn chưa rõ virus corona lây nhiễm như thế nào. Theo chuyên gia William Keevil thuộc Đại học Southampton (Anh), các nhà khoa học vẫn chưa có đủ dữ liệu để làm rõ chính xác quá trình sinh sản của virus corona cũng như mức độ lây nhiễm. Tuy nhiên, ông cho rằng mức độ lây nhiễm là "khá cao". Thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới tối đa 2 tuần.

Virus corona mới được cho là lây theo đường hô hấp, ở mức độ tiếp xúc gần. Trong vòng 2m, nếu người xung quanh hít phải nước bọt hay hắt hơi của người bệnh sẽ có nguy cơ mắc bệnh.

Vẫn chưa rõ loài động vật nào truyền virus corona

Các nhà nghiên cứu cho rằng, chủng corona mới có thể xuất phát từ con dơi, tương tự virus chủng corona gây ra dịch SARS. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ loài động vật nào truyền virus corona cho con người. Mới đây, một nhóm chuyên gia Trung Quốc cho rằng, tác nhân truyền virus corona có thể là một con rắn, song giả thiết này đã bị các chuyên gia khác bác bỏ và cho rằng, nguồn gốc virus là một loài động vật có vú.

Việc xác định loài động vật nào truyền virus corona sang con người có thể giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Với dịch SARS xảy ra cách đây 17 năm, tác nhân làm lây lan virus được xác định là con cầy hương, vốn là một món ăn phổ biến ở Trung Quốc.

Chuyên gia Arnaud Fontanet tại Viện Pasteur, Paris, Pháp cho rằng, việc cấm tiêu thụ thịt cầy hương và đóng cửa các cơ sở nuôi cầy hương đã giúp ngăn chặn dịch SARS bùng phát trở lại. Mặt khác, một lý do khiến việc ngăn chặn dịch MERS lan rộng đó là virus này xuất phát từ lạc đà một bướu, vốn được sử dụng phổ biến để thồ hàng.

Cách phòng ngừa

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus corona. Các thử nghiệm vaccine phòng chủng virus gây bệnh MERS vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu với virus corona, vì thế việc điều trị vẫn dựa trên phòng bệnh và phát hiện điều trị triệu chứng và biến chứng.

Tuy nhiên, giới chức y tế và nhà khoa học đều cho rằng, có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi do virus corona nên được thực hiện như: thường xuyên rửa tay bằng xà bông và nước trong ít nhất 20 giây, che miệng mỗi khi ho, cố gắng tránh đưa tay chạm lên mắt, mũi, miệng.

Ngoài ra, bất kỳ ai nhiễm virus đều cần phải cách ly, khử trùng các vật dụng và bề mặt đồ dùng mà người bệnh chạm vào để tránh lây bệnh cho người khác.

