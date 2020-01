Đón Tết ở Trường Sa

Xuân 2020 - Trên quần đảo Trường Sa- nơi đầu sóng, ngọn gió, dường như Tết đến sớm hơn so với đất liền. Bởi khi những con tàu cập đảo, mang theo tấm lòng ấm áp của hậu phương hướng về hải đảo, cũng là lúc những người lính đảo xa đón mùa Xuân mới. Vậy đó mà đã tròn một năm, ngày tôi được đến với 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đây cũng là lần đầu trong đời tôi được ra đảo và cùng các đồng nghiệp đón Tết sớm với những người lính Hải quân giữa trùng khơi, nơi đầu sóng ngọn gió, cảm nhận không khí đón Xuân nơi đảo xa thật thiêng liêng. Cũng như ở các đồn Biên phòng nơi biên giới, Tết của người lính trên quần đảo Trường Sa ấm cúng và thắm tình đồng đội, thật ấn tượng, khó phai mờ với những ai đã “mục sở thị”.

Hàng Tết từ đất liền ra đảo.

Cùng trên chuyến tàu 571, hôm ấy, có rất nhiều cán bộ, chiến sỹ ra nhận nhiệm vụ ở đảo. Hầu hết các chiến sỹ, đây là cái Tết đầu tiên xa nhà, Tết đầu tiên ở đảo. Hành trang của những người lính mang ra đảo xa còn là khát vọng của tuổi trẻ quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những khuôn mặt rạng ngời, những trái tim căng đầy nhựa sống đang rất đỗi tự hào được thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, tự hào khi mang trên mình trọng trách bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng.

Thi gói bánh chưng ở đảo Sơn Ca.

Cuộc sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa đã được cải thiện, đầy đủ hơn xưa. Sóng điện thoại, tivi, điện (bằng pin năng lượng mặt trời, quạt gió), đều có ở các đảo, cũng đã giúp không khí đón Tết thêm rộn ràng. Đến các đảo nổi hay đảo chìm, chúng tôi được chứng kiến cảnh cán bộ, chiến sỹ trên đảo chuẩn bị đón Tết khá nhộn nhịp. Cán bộ, chiến sỹ người nào người ấy cũng tất bật với phần việc của mình để chuẩn bị đón Tết. Hoa, cây cảnh của đảo cùng hoa, cây cảnh từ đất liền ra, cùng đua nhau khoe sắc.

Chấm thi các mâm cỗ ở đảo Nam Yết.

Sự khéo léo của những người lính Hải quân thật là ấn tượng với các nhà báo, bởi những cành phong ba hay mù u có dáng, thế đẹp thay nhành mai, cành đào được cán bộ, chiến sỹ Hải quân kết lên đó những hoa đào, hoa mai bằng giấy rồi gắn đèn nhấp nháy. Đặc biệt hơn, cạnh bó hoa tươi ngày Tết, còn là những lọ hoa ốc - loại hoa đặc trưng của các đảo được làm từ vỏ sò, vỏ ốc biển, do chính bộ đội làm.

Quà Tết từ Hà Giang đến với đảo Đá Nam. Ảnh: P.V

Các đảo đều tổ chức thi gói bánh chưng. Cuộc thi diễn ra vô cùng sôi nổi giữa các đơn vị, bộ phận với nhau. Để tham gia, các bộ phận lại phân nhóm chuẩn bị gạo, đỗ, thịt làm nhân bánh; nhóm hái lá bàng vuông… Cuộc thi được tổ chức ngay bên Cột mốc chủ quyền, dưới những tán cây tra, tán bàng vuông rợp mát.

Những chậu hoa cây cảnh chuẩn bị đón Xuân ở đảo Sơn Ca.

Những năm gần đây, được sự quan tâm từ đất liền, rất nhiều lá dong, lá chuối từ đất liền đưa ra đảo để gói bánh chưng, nhưng Tết đến bộ đội vẫn dùng lá bàng vuông để gói bánh chưng vì hương vị đặc biệt của nó. Nguyên liệu để gói bánh chưng bằng lá bàng vuông về cơ bản cũng giống như bánh gói bằng lá dong hay lá chuối.

Theo anh Ký, Chính trị viên đảo Nam Yết: Lá bàng vuông dùng để gói bánh, phải chọn lá to, dày và có màu xanh mướt. Để giữ màu xanh cho bánh, sau khi hái, không được rửa mà chỉ dùng khăn ướt lau sạch. Gói bánh chưng bằng lá bàng vuông khó hơn nhiều so với gói bằng lá dong hoặc lá chuối, bởi lá bàng vuông giòn, nên để gói được bánh cũng là một kỳ công: Trước khi gập cho vào khuôn gói, sau khi lá được làm sạch, phải dùng dao tước bớt phần cọng, sống lá.

Rau xanh chuẩn bị Tết ở đảo Đá Thị.

Những chiếc bánh được tạo ra bởi bàn tay của những người lính đảo vuông thành, sắc cạnh, chẳng thua kém gì những người khéo tay ở đất liền. Bánh gói xong được trình ra “Hội đồng chấm sơ khảo” rồi xếp vào nồi luộc.

Chứng kiến bộ đội các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết… sắp đặt mâm cỗ và trang trí ngày Tết, chúng tôi vô cùng thán phục. Cũng có đủ hương vị Tết cổ truyền với bánh chưng xanh, các món được chế biến từ gà, lợn, sản vật từ biển. Thật khó cho Ban Giám khảo khi chấm cỗ, bởi mỗi mâm có những nét sáng tạo riêng, kết hợp giữa các vùng miền, đảm bảo chất lượng… trình bày công phu.

Ở nơi đầu sóng, ngọn gió này được ăn miếng bánh chưng gói bằng lá bàng vuông thật vô cùng ý nghĩa. Trong không khí vui tươi, nhộn nhịp đón năm mới, những chiếc bánh chưng gói từ lá bàng vuông tô đậm thêm hương vị Tết ở nơi đảo xa; vị mặn mòi của nước biển, của nắng gió đảo xa, đã thấm vào từng gân lá bàng vuông, cùng lá dong hòa quyện vào hương nếp dẻo thơm - những hạt gạo từ đất liền qua muôn trùng sóng gió đến với đảo xa. Chính sự kết hợp độc đáo từ hương vị của đất liền và biển cả, làm nên vị bánh rất đặc trưng, chỉ có ở Trường Sa, khiến ai ăn rồi đâu dễ gì quên.

Chiến sỹ trẻ đảo Song Tử Tây.

Thời khắc giao thừa, anh em cán bộ, chiến sỹ quây quần bên nhau, cũng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, động viên cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cầu mong một năm mới hạnh phúc, an lành. Cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Ca, rồi Nam Yết, Song Tử Tây, khoe: Những Tết trước, sáng mùng 1, cán bộ, chiến sỹ trên đảo chào cờ đầu năm, hát Quốc ca dưới Cột mốc chủ quyền; nghe thư chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Khánh Hòa. Rồi mọi đến chùa thắp hương cầu an. Không khí trên các đảo rất rộn ràng bởi các hoạt động vui Xuân, như: Kéo co, cờ tướng, bóng chuyền, nhảy bao bố, đá bóng, bơi thúng...

Vui Xuân, đón Tết cán bộ, chiến sỹ trên các đảo vẫn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày áp Tết này, những chuyến tàu lại hối hả chở hàng Tết ra Trường Sa. Những đồng nghiệp của tôi lại được lên những chuyến tàu ấy, để được đến thưởng thức không khí Tết Trường Sa. Để được hòa mình vào những người lính, để thấy rằng, dù bất kể hoàn cảnh nào, nhưng quân, dân Trường Sa vẫn vững vàng, hiên ngang giữa sóng gió biển khơi.

Bài, ảnh: HOA SIM