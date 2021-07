Trên 5.590 thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

.

BHG - Sáng nay, 7.7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước; trên 5.590 thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào điểm thi

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 29 điểm thi, với 267 phòng thi chính thức và 29 phòng thi dự phòng. Có 5.626 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 356 thí sinh tự do; 5.215 thí sinh giáo dục THPT và 410 thí sinh giáo dục thường xuyên.

Tỉnh ta không có thí sinh diện F1, F2 của dịch Covid-19; có 2 thí sinh trong vùng dịch đang thực hiện cách ly y tế không được về thi; 3 thí sinh khuyết tật được miễn thi; 11 thí sinh bỏ thi.

Cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh động viên thí sinh trước giờ thi

Sở GD&ĐT phối với chặt chẽ với Sở Y tế và các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; huy động lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên các địa phương tiến hành phun khử khuẩn tất cả các điểm thi trước 1 ngày. Tất cả thí sinh phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi. Các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra trong kỳ thi đều được lên phương án cụ thể, sẵn sàng ứng phó. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống mưa, lũ đều được triển khai đồng bộ. Các huyện, thành phố chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, kinh phí, phương án hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng thời gian.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 7 – 8.7. Trong buổi sáng nay, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều các em làm bài thi môn Toán. Báo Hà Giang điện tử tiếp tục cập nhật thông tin...

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN