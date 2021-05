Chủ động phương án đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, an toàn trong tình hình dịch Covid - 19

BHG - Sáng 27.5, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (kỳ thi). Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Năm 2021, cả nước có trên 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi. Kỳ thi diễn ra từ ngày 7 - 8.7. Các thí sinh thực hiện 4 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Tỉnh Hà Giang tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì với 29 điểm thi, 354 phòng thi. Toàn tỉnh có 5.625 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, nhiều thí sinh thuộc diện F0, F1, F2, để kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học cụ thể; tổ chức tập huấn công tác thi; giao các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Hiện các tỉnh, thành phố đều thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; xây dựng phương án cụ thể tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp: Tổ chức thi đợt 2 đối với địa phương bùng phát dịch; xem xét tiêm vắc xin cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác thi và thí sinh; xét nghiệm cho thí sinh; tổ chức ôn thi trực tuyến; phương án thi cho các em học sinh đang thực hiện cách ly; xét tốt nghiệp đặc cách cho thí sinh F0; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế lên phương án cụ thể xử lý các tình huống dịch phát sinh trong kỳ thi; tuyên truyền nâng cao ý thức cho phụ huynh, học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K; trang bị bảo hộ phòng, chống dịch cho cán bộ coi thi đối với thí sinh F1...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong chuẩn bị kỳ thi của các địa phương, đặc biệt các địa phương đang có dịch. Bộ trưởng nhấn mạnh: Đây là kỳ thi rất quan trọng, để thực hiện "mục tiêu kép", vừa đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, chất lượng, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid - 19, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục để tổ chức tốt kỳ thi; bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh để hoàn thiện các phương án tổ chức thi trong tình huống bất thường; ban hành các chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực tổ chức kỳ thi; triển khai các nội dung thi theo chỉ đạo của Chính phủ và quy chế thi; rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi tại địa phương, tăng cường thanh tra, kiểm tra về kỳ thi; triển khai tập huấn về công tác thi; tổ chức dạy học và ôn tập cho học sinh chất lượng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền và phụ huynh, học sinh về kỳ thi.

