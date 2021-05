Toàn tỉnh có 5.625 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021

BHG - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời gian thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là hết ngày 11.5. Việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đến 17 giờ ngày 16.5 theo hình thức trực tuyến. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay các thông tin về môn thi đã đăng ký.

Các em học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tích cực ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Qua đó, theo số liệu của Sở GD&ĐT tỉnh, toàn tỉnh có 5.625 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (giảm 14 thí sinh so với năm 2020). Trong đó, có 5.215 thí sinh hệ THPT; 410 thí sinh GDTX; 364 thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 29 điểm thi; tổng số phòng thi dự kiến trên 300 phòng. Được biết, năm nay là năm đầu tiên thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai đăng ký dự thi, toàn tỉnh có 974 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bằng ứng dụng trực tuyến vnEdu Connect. Hiện tại, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tập trung ôn luyện cho các em nhằm mang lại kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 9.7. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hoặc thiên tai xảy ra.

Tin, ảnh: Hồng Cừ