Vị Xuyên, Quản Bạ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn trường học

BHG - Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các trường có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Vị Xuyên, Quản Bạ luôn được quan tâm. Nhờ đó, học sinh luôn có những bữa ăn đảm bảo an toàn, đầy đủ dinh dưỡng, tạo điều kiện cho các em được học tập và chăm sóc một cách tốt nhất.

Bữa ăn an toàn, chất lượng của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Vị Xuyên. Ảnh: Yến Vũ

Đến Trường PTDTNT huyện Vị Xuyên, một trong những đơn vị duy trì tốt công tác đảm bảo VSATTP. Tiếng trống báo hiệu hết giờ học điểm vang đúng 11h30’, 250 học sinh đứng xếp thành hàng, rửa tay sát khuẩn, để vào nhà ăn và ăn trưa tại vị trí ngồi đã quy định. Cô giáo Trần Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng trường, chia sẻ: Để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, an toàn, phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày của các em, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lựa chọn những cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Hàng ngày, khi tiếp nhận thực phẩm đều ghi sổ trong sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám hiệu, cán bộ y tế và nhà bếp. Nhà trường chia thức ăn thành các suất riêng cho học sinh, đảm bảo mỗi suất ăn luôn đủ định lượng, chất lượng. Tạo điều kiện cho các em được phát triển đầy đủ cả về trí tuệ và thể chất. Nhờ vậy, học kỳ I vừa qua, nhà trường đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm Tốt, Khá chiếm đến 88,8%; học sinh đạt học lực Khá, Giỏi được 45,4%.

Học sinh Trường Tiểu học xã Quyết Tiến (Quản Bạ) rửa tay trước khi vào nhà ăn. Ảnh: Lê Hải

Cô giáo Đặng Thị Tân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Vị Xuyện, cho hay: Năm học này, nhà trường có 16 nhóm, lớp với tổng số 491 trẻ. Để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho bữa ăn của các cháu, công tác đảm bảo VSATTP luôn được nhà trường thực hiện đúng theo quy định. Do lượng học sinh đi học hàng ngày có sự biến động nhẹ, nên khi chốt số lượng học sinh mỗi ngày, nhà trường mới liên hệ, đặt hàng số lượng thực phẩm cần thiết. Sau đó, thực phẩm được nhà bếp tiếp nhận dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của đại diện nhà trường. Năm 2018, nhà trường đã xây dựng hoàn thiện hệ thống bếp ăn trị giá hơn 600 triệu đồng. Theo đó, khu nhà bếp ăn được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, phân chia thành các khu phòng riêng biệt: Khu tiếp nhận và xử lý thực phẩm sống; khu chế biến thực phẩm; khu để thức ăn chín và khu xử lý chất thải. Nhân viên bếp ăn tuân thủ quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn và ghi chép thực đơn, thực phẩm hàng ngày, đảm bảo bữa ăn an toàn, dinh dưỡng cho học sinh.

Với sự quan tâm đúng mức, cách làm hiệu quả trong việc đảm bảo VSATTP, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh, nhiều năm nay, tại các đơn vị trường học có bếp ăn bán trú trên địa bàn huyện không xảy ra ngộ độc thực phẩm; chất lượng GD&ĐT ngày càng được nâng cao - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên Lê Thị Thanh Huyền, khẳng định.

Tại Trường Tiểu học Quyết Tiến (Quản Bạ), mặc dù mới tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại, nhà trường rất chú trọng tới công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo VSATTP. Được biết, năm học 2019 – 2020 trường có 38 lớp, với 910 học sinh, số học sinh ăn, ở bán trú hơn 200 em. Hiệu trưởng nhà trường Phạm Như Ý cho biết: “Để đảm bảo VSATTP, trường đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học, xây dựng kế hoạch phòng, tránh ngộ độc thực phẩm. Tuyên truyền giáo dục VSATTP trong cán bộ giáo viên, nhân viên qua các buổi họp hội đồng về thực hiện các qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống các loại dịch bệnh xảy ra.

Bên cạnh đó, chú trọng giáo dục cho học sinh giữ vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm, như: Lao động, tự phục vụ, giữ vệ sinh trường, lớp học, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học”.

Trường Tiểu học Thanh Vân (Quản Bạ), khu vực nhà bếp được vệ sinh sạch sẽ, bố trí không gian thông thoáng. Bên cạnh đó, các nhân viên nhà bếp đều được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ, nước sát khuẩn tay, đảm bảo vệ sinh, chế biến thực phẩm theo đúng quy trình bếp ăn một chiều. Cô Nguyễn Thị Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trường có tổng số 669 học sinh với 30 lớp học; trong đó, có 150 em ăn, ở bán trú. Trước khi học sinh quay trở lại đi học, nhà trường đã phối hợp với cơ quan y tế phun khử trùng xung quanh trường học, phòng ở; vệ sinh nhà ăn, bếp ăn, khử trùng đồ dùng trong bếp. Để phòng, tránh ngộ độc thực phẩm, nhà trường thực hiện kiểm soát tốt thực phẩm đầu vào, làm hợp đồng, ký cam kết với các nhà cung ứng thực phẩm hàng ngày luôn tươi sống; qua đó, đảm bảo VSATTP cho học sinh”.

Nhìn chung, các trường học trên địa bàn huyện Vị Xuyên, Quản Bạ đều làm tốt công tác VSATTP. Với sự chủ động của các trường học bán trú, sự sâu sát của những người làm công tác quản lý giáo dục sẽ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng ngành Giáo dục và thực hiện tốt công tác VSATTP, phòng, chống dịch Covid-19.

Yến Vũ - Lê Hải