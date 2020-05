Những mái vòm đẹp nhất thế giới

Trên thế giới, có những cảnh tượng đẹp lộng lẫy mà ai cũng có thể khám phá nếu dám chịu mỏi cổ ngước nhìn. Đó chính là trần nhiều tòa nhà, cung điện, nhờ sự sáng tạo của các kiến trúc sư, đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật nổi bật.

Castello di Sammezzano, Leccio, Ý

Những mái trần nhà đẹp một cách đầy ám ảnh, những khuôn hình vòm và trang trí của căn phòng Con công (Peacock Room) trong cung điện Ý bị bỏ trống gần Florence đã tự mô tả vẻ đẹp của chính mình. Chim công và các loài động vật kì thú khác là nguồn cho cách trang trí đầy cảm hứng được tìm thấy trong khắp các phòng trống dường như vô tận của tòa nhà mơ mộng này. Kiểu trang trí đường cong theo phong cách Moorish Tây Ban Nha của cung điện cổ này là tác phẩm để đời của Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona. Mặc dù nhà kiến ​​trúc sư, kỹ sư, thực vật học, triết học và chính trị gia quý tộc người Ý này chưa bao giờ đến thăm vùng Địa Trung Hải hay phương Đông, ông đã tưởng tượng ra một thế giới tinh tế và kỳ lạ về các hình thức và màu sắc, được áp dụng trong các tòa nhà ở Leccio từ năm 1843 đến năm 1889. Mặc dù đã từng được sử dụng làm khách sạn trong thế kỉ 20, nhưng giờ đây cung điện này và căn phòng Công đầy mầu sắc của nó vẫn đang bị lãng quên.

Nhà thờ Ely, Cambridgeshire

Được hoàn thành vào năm 1334 bởi thợ mộc hoàng gia William Hurley, chiếc đèn lồng gỗ lộng lẫy trên tháp bát giác trung tâm của Nhà thờ Ely là một trong những kỳ tích vĩ đại nhất của ngành thiết kế và kỹ thuật kết cấu thời Trung cổ. Từ sàn nhà thờ, đèn lồng xuất hiện như trung tâm của một ngôi sao tám cánh vĩ đại, với hình chạm khắc của Đức Kitô Vinh quang ở trung tâm. Được xây dựng chủ yếu từ tám cây sồi Anh, ngọn đèn cao hơn 9 mét được hỗ trợ bởi vòm quạt gỗ có thể dễ dàng nhìn thấy và một lưới dầm gỗ sồi dạng lều giấu kín. Các tấm gỗ, được trang trí với các hình ảnh thiên thần, được vẽ vào thế kỷ 19, có thể được mở ra chung quanh đèn lồng. Nhiều dàn đồng ca đã hát vang từ trên mái nhà thờ qua những tấm gỗ này.

Ga tàu điện ngầm Solna Centrum, Stockholm

Điểm thu hút hấp dẫn nhất của trung tâm mua sắm Solna Centrum của Stockholm là trạm tàu ​​điện ngầm Blue Line, phục vụ từ năm 1975. Các nghệ sỹ Anders Åberg và Karl-Olov Björk đã dùng ánh đèn chiếu sáng vẽ lên những vách đá lộ thiên của sân ga ngầm mầu đỏ tuyệt đẹp và ma mị. Đi trên thang cuốn ở đây cũng giống như bị kéo vào, hoặc thoát khỏi, hang động của một phù thủy thần bí. Kể từ năm 1957, vô số nghệ sĩ đã nỗ lực hết sức mình để biến đổi 94 trong mạng lưới 100 ga tàu điện ngầm thành các tác phẩm nghệ thuật công cộng đáng nhớ, giúp tuyến Tàu điện ngầm Stockholm trở thành "triển lãm nghệ thuật dài nhất thế giới". Có lẽ chỉ có tuyến Tàu điện ngầm Moscow mới có thể đặt bên cạnh thành tích đáng chú ý này.

Ga tàu điện Trung tâm New York

Trong nhiều thập kỷ, trần nhà trang trí theo kiểu hoàng đạo của Nhà ga Trung tâm New York hùng vĩ và tuyệt vời đã gần như không thể nhìn thấy được. Nó bị bao phủ bởi một lớp dày chất nicotine, kết quả của vô số điếu thuốc lá mà khách đi tàu đã hút khi họ di chuyển tới 67 sân ga nằm bên dưới tòa nhà hùng vĩ theo kiểu Beaux-Arts do Warren and Wetmore, Reed và Stern thiết kế. Dựa trên các bản đồ thiên văn thời trung cổ, mái trần này họa sĩ người Pháp Paul César Helleu và họa sĩ người Mỹ Charles Basing cùng với một đội ngũ trợ lý vẽ nên. Các dấu hiệu hoàng đạo được vẽ ra trong lá vàng trên nền xanh-xanh lá cây gợi lên bầu trời đêm mùa thu và mùa đông của Hy Lạp và miền Nam nước Ý. Các trần nhà đã được làm sạch và phục hồi vào năm 1998.

Nhà thờ Hồi giáo Shah, Isfahan

Năm 1598, Shah Abbas chuyển thủ đô Ba Tư đến Isfahan. Ở đây, ông đã xây dựng nên một chuỗi các toà nhà tôn giáo và dân dụng đẹp và đầy tham vọng. Nhưng, vì vật liệu xây dựng sẵn có ở Isfahan là gạch bùn nung, người ta lo ngại rằng, tuy hoàng tráng đến đâu, các tòa nhà mới sẽ vẫn trông mờ nhạt. Tuy nhiên, nhờ những kỹ thuật mới trong việc sử dụng những viên gạch màu đã cho phép các kiến ​​trúc sư của Shah thưởng thức những màn trình diễn kỳ diệu của trang trí, đưa đến sự hoàn hảo trong nhà thờ Hồi giáo Shah (1612-38). Được thiết kế bởi nhà soạn thảo danh thiếp và nhà tạo mẫu Rezza Abbasi, những viên gạch xanh, vàng, ngọc lam, hồng và xanh lá cây nắm bắt và phản chiếu ánh sáng của thành phố sáng và nóng nực này, tạo ra không gian mát mẻ dưới mái vòm màu xanh của nhà thờ Hồi giáo Abbas.

Câu lạc bộ gôn Haesley Nine Bridges, Yeoju-gun, Hàn Quốc

Được thiết kế bởi Shigeru Ban, kiến ​​trúc sư người Nhật nổi tiếng nhờ một thế hệ các tòa nhà bằng giấy và bìa các tông mới, câu lạc bộ khai trương vào năm 2010 này có một sảnh hành lang tinh tế ở tầng thượng. Một lớp lưới gỗ được bao bọc bởi các cột có trọng lượng nhẹ, ba tầng cao cùng vật liệu tạo thành trần và mái nhà của nơi đây. Máy tính đã cắt, kết nối và sử dụng ít vật liệu nhất có thể. Các cột mốc, các cột chống cháy cho phép luồng không khí tự do đi qua các qua khoang. Thiết kế của được lấy cảm hứng từ 'vợ tre' [zhúfūrén], khung đỡ tre dạng lưới truyền thống. Trong thời tiết nóng và ẩm, nơi đây mát hơn đáng kể so với các căn phòng thông thường. Hình dạng nhẹ nhàng của vỏ lưới trần được phản ánh trong một hồ bơi tạo ra một hiệu ứng lãng mạn.

Trung tâm Heydar Aliyev, Baku, Azerbaijan

Tầng, bức tường và trần nhà của khán phòng kín của trung tâm văn hoá này được mở cửa vào năm 2012, tạo thành một công trình liền mạch. Kiểu kiến trúc này đã gây được hiệu ứng huyền diệu và thực sự nổi bật, như thể kiến ​​trúc sư, Zaha Hadid đã loại bỏ hết các quy tắc xây dựng thông thường và đổi mới theo cách của riêng mình. Trên thực tế, lớp vỏ hình học phức tạp bằng gỗ sồi trắng của thính phòng được đặt trong khung thép. Việc này tạo ra độ cứng cần thiết cho cấu trúc trong khi cho phép thính phòng cảm thấy như thể nó trôi nổi trong không gian tự do. Zaha Hadid từ lâu đã muốn hình thành một kiến ​​trúc chất lỏng như vậy. Với những công nghệ máy tính mới nhất, cô đã làm được điều này ở Baku.

San Pantalon, Dorsoduro, Venice

Bức tranh sơn dầu vẽ vào cuối thế kỷ 17 bao phủ toàn bộ 443 mét vuông của trần nhà thờ Baroque này tạo cảm giác liên tục trong kiến ​​trúc của nhà thờ qua các cột tương phản và một loạt các thiên thần có cánh sống động, bay qua bầu trời hướng tới đến ánh sáng trắng của thiên đường. Bức tranh huyền thoại này, với phối cảnh vẽ theo luật xa gần, là tác phẩm của Gian Antonio Fumiani (1645-1710). Nhà phê bình tiếng Anh có ảnh hưởng thế kỷ 19, John Ruskin, đã miêu tả bức tranh có tên "Sự đọa đầy và thoát tục của Thánh Pantaleon" là "thí dụ đáng chú ý nhất ở châu Âu về những ảnh hưởng kịch tính thô tục của tranh vẽ".

Sảnh Cầu nguyện Mùa màng tốt, Đền thờ Thiên đường, Bắc Kinh

Đền thờ Thiên đường là một tổ hợp tôn giáo lớn được xây dựng dưới thời trị vì của Hoàng đế Vĩnh Lạc, triều đại nhà Minh. Hoàn thành vào năm 1420, Sảnh Cầu nguyện ba lớp này nêu lên và đại diện cho số giờ, ngày, tháng và mùa trong năm thông qua một kiến ​​trúc hình học chính xác và các thành phần gỗ đầy màu sắc rực rỡ, với đỉnh điểm là một mái vòm đầy uy lực. Ngọn tháp cao 38m được xây dựng mà không cần bất cứ một chiếc đinh nào, các cột gỗ và lan can đan vào nhau như một một bộ xây lắp khổng lồ. Những màu sắc đặc biệt thể hiện những gợi ý khác nhau về vận mệnh tốt, niềm vui, sự thịnh vượng và vinh quang của triều đình. Từng bị đốt vào năm 1889 và được xây dựng lại, nội thất của đền thờ được sơn lại như mới để phục vụ cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Nhà thờ Thánh Stephen Walbrook, Thành phố London

Nhìn từ phía các con đường tiếp giáp thành phố, nhà thờ Thánh Stephen Walbrook dường như là một cấu trúc khiêm tốn. Tuy nhiên, ở bên trong, nhà thờ này được thiết kế bởi Christopher Wren này đã được chứng tỏ nó là một trong những kỳ quan kiến ​​trúc của châu Âu cuối thế kỷ 17. Đặt trên chiếc tám cột chạm trổ kiểu Corinth và tám vòm được đánh dấu bởi các cửa sổ rõ ràng, là một mái vòm tráng lệ. Đây là mô hình quy mô nhỏ của thiết kế chiếc mái vòm mà Christopher Wren từng hy vọng sử dụng cho Đại thánh đường Thánh Paul. Các Ủy viên Giáo hội đã bác bỏ điều này, và chúng ta có thể thấy những gì Wren đã muốn để lại trong nhà thờ yên tĩnh này. Mặc dù mái vòm làm bằng gỗ, thạch cao và đồng cao 19,3m này rất lớn, nhưng nó lại sáng sủa và nằm nhẹ nhàng trên nhà thờ Thánh Stephen.

