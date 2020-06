BHG - Chiều 2.6, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (DL) tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ DL trên địa bàn tỉnh năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển DL tỉnh; đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố và 60 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ DL trên địa bàn.

Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Năm 2020, ngành DL đặt mục tiêu thu hút 1,6 triệu lượt khách, tăng 11% so với năm 2019. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên trong 5 tháng đầu năm, khách DL đến tỉnh chỉ mới đạt gần 256 nghìn lượt người, giảm 56,9% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu từ DL ước đạt 266 tỷ đồng, giảm 59,3% so với cùng kỳ. Đa số các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ DL phải tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động; nhiều doanh nghiệp vay vốn ngân hàng có nguy cơ phá sản, giải thể; công suất buồng phòng bình quân của khối lưu trú chỉ đạt 5 – 10%; số lao động trong lĩnh vực DL mất việc làm khoảng trên 3.500 người. Ước thiệt hại ngành DL trên 28 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn như: Miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp kinh doanh DL, dịch vụ từ quý III năm 2020 đến quý II năm 2021; giảm tiền thuế đất; cho phép doanh nghiệp chậm nộp thuế đất đến tháng 6.2021; triển khai gói hỗ trợ tín dụng, giảm mức lãi suất cho vay và cơ cấu lại khoản vay cho các doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, liên kết giữa các doanh nghiệp trong chương trình kích cầu DL; áp dụng giá dịch vụ phù hợp để đảm bảo chất lượng; việc chuyển đổi bằng lái xe của khách DL nước ngoài; phát triển DL tâm linh; tăng cường xây dựng hạ tầng DL; phát triển sản phẩm DL mới…

Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Hồng Hải phát biểu, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Những tháng cuối năm dự báo ngành DL vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiện nay, các cấp, các ngành, doanh nghiệp phải cùng chung tay, vào cuộc để triển khai các giải pháp thiết thực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các sản phẩm DL; thực hiện tốt chương trình kích cầu DL để thu hút thị phần khách nội địa; tăng cường công tác phối hợp tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, DL của tỉnh. Phấn đấu những tháng cuối năm, tỉnh đón thêm 1,3 triệu lượt khách.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp về hỗ trợ lãi vay tín dụng.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã triển khai Chương trình kích cầu DL năm 2020 với chủ đề “Về miền cực Bắc Tổ quốc” nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm DL; kích cầu tăng khách DL nội địa; huy động các nguồn lực xã hội hóa gắn với vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, người dân và du khách trong việc xây dựng hình ảnh DL Hà Giang mến khách.

Doanh nghiệp kinh doanh DL phát biểu kiến nghị tại hội nghị.

Tin, ảnh: AN GIANG