Driver Canon 151DW win 7 64bit có những tính năng gì?

Driver Canon 151DW win 7 64bit là phần mềm quan trọng giúp cho máy tính và máy in có thể kết nối với nhau. Mọi người có thể dễ dàng in ấn các dữ liệu rất thuận lợi từ máy in mà không cần sử dụng thêm bất kỳ bộ nhớ nào. Sau đây sẽ là những chia sẻ cho mọi người một vài thông tin cụ thể.

Giới thiệu driver máy in Canon LBP 151DW

Driver Canon 151DW ngoài tên gọi là một phần mềm thì nó còn là trình điều khiển. Tác dụng của driver này là giúp người dùng có thể in ấn các tài liệu cần thiết một cách dễ dàng với máy in canon LBP 151DW. Bạn có thể dễ dàng in các loại giấy tờ khác nhau với chiếc máy in nhờ phần mềm này.

Những thông tin cần biết về driver Canon 151DW win 7 64bit

Hiện nay, khi người dùng sở hữu một chiếc máy tính là các nhà lập trình đã cài đặt sẵn ứng dụng để có thể kết nối với máy in. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, máy tính của bạn vẫn sẽ không thể tự kết nối được với máy in Canon 151DW. Lúc này, mọi người cần tải và cài đặt Driver Canon 151DW. Nếu bạn không tải phần mềm này về thì công việc in ấn sẽ không thể thực hiện.

Canon 151DW Driver win 7 64bit là bản tải driver dành riêng cho máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7 bản 64bit. Với thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows XP, Windows 8 hay Windows 10 sẽ không thể thực hiện việc tải và cài đặt. Thậm chí, với những máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7 nhưng là bản 32bit cũng không thể tải bản 64bit. Ngoài ra, nếu anh em dùng hệ điều hành Mac OS hay Linux cũng không thể tải phần mềm bản cho Windows 64bit.

Các tính năng của Driver Canon 151DW win 7 64bit

Driver Canon 151DW win 7 64bit được biết đến với chức năng chính là trình điều khiển máy in kết nối với máy tính. Ngoài ra, phần mềm này còn có nhiều tính năng hiện đại khác. Điển hình phải kể đến như:

Driver Canon 151DW win 7 bản 64bit có những tính năng nào?

Tiếp nhận, xử lý các lệnh từ máy tính để thông báo cho máy in

Hiển thị thông báo trong quá trình in cho mọi người tham khảo một cách dễ dàng

Phần mềm có tính năng tự động ngắt kết nối khi hoàn thành quá trình in ấn.

Hướng dẫn cài đặt Driver Canon LBP 151DW cho Windows 7 64bit

Để thực hiện cài đặt Driver Canon LBP 151DW không khó. Các thao tác thực hiện tương tự như khi bạn cài đặt driver của các máy in khác. Mọi người chỉ cần thực hiện các bước sau theo https://sharetips.vip:

Thực hiện cài đặt Driver cho máy in Canon như thế nào?

Bước 1: Truy cập vào link https://drive.google.com/file/d/0B7p0yrj7-ui3OEVWZDh5anZ1Rnc/view?resourcekey=0-_QYHO4QkCTOKZywdPyZSdg để tải phần mềm

Bước 2: Chạy file Setup.exe trong thư mục UFRII\uk_eng\x64 để cài đặt

Bước 3: Chọn “yes” khi bảng thông báo hiện lên

Bước 4: Người dùng nhấn vào “chuẩn”, rồi chọn hộp kiểm tra. Sau đó bạn tiến hành bấm vào “tiếp”.

Bước 5: Khi máy in được cài đặt một trình điều khiển thì sẽ xuất hiện màn hình có từ khóa chọn quá trình. Lúc này bạn chỉ cần bấm nút “ tiếp”.

Bước 6: Người dùng kiểm tra các thông tin của máy in trước khi nhấn vào “Bắt đầu”

Bước 7: Bạn thực hiện quá trình cài đặt cụ thể.

Với những chia sẻ trên đây, chắc chắn mọi người không còn thắc mắc Driver Canon LBP 151DW win 7 64bit là gì nữa rồi đúng không nào? Hy vọng những thông tin chia sẻ của Sharetip sẽ mang đến cho mọi người những kiến thức hữu ích, bổ ích về trình điều khiển này.