Đánh giá VinFast Fadil nâng cao Plus – Mẫu xe hạng A được nhiều người yêu thích

Nhu cầu sử dụng ô tô của người dùng Việt đang không ngừng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là nhu cầu về chiếc xe hạng A với mức giá rẻ. Một trong những dòng xe có mức giá rẻ lại được trang bị đầy đủ phục vụ cho yêu cầu của đa số người dùng đó là VinFast Fadil nâng cao Plus. Hãy cùng xem đánh giá VinFast Fadil nâng cao Plus ngay dưới đây.

Thông số kỹ thuật xe VinFast Fadil nâng cao Plus

Hiện tại, mẫu xe VinFast Fadil nâng cao Plus đang được bán khuyến mãi với giá: 413.000.0000 VNĐ. Dòng xe này có 6 tùy chọn màu sắc cho người dùng đó là: Xanh, Xám, Bạc, Trắng, Đỏ, Cam.

Nhà sản xuất: Vinfast

Số chỗ ngồi: 5 chỗ

Kiểu xe: Hatchback

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước tổng thể D x R x C (mm): 3676 x 1632 x 1495

Chiều dài cơ sở (mm): 2385

Động cơ: Xăng 1.4L 4 xy lanh thẳng hàng

Công suất tối đa: 98 mã lực tại 6200 vòng/phút

Mô men xoắn cực đại: 128 Nm tại 4400 vòng/phút

Hộp số: Vô cấp CVT

Hệ dẫn động: Cầu trước

Treo trước/ sau: Macpherson/ phụ thuộc, kiểu dằm xoắn

Phanh trước/ sau: Đĩa/ tang trống

Tay lái trợ lực: Điện

Cỡ lốp: 185/ 55R15

Hình 1: VinFast Fadil nâng cao Plus là dòng xe hạng A giá tốt trên thị trường

Đánh giá VinFast Fadil nâng cao Plus nội ngoại thất

Dòng xe Vinfast Fadil nâng cao Plus được người dùng đánh giá cao về các trang bị nội ngoại thất. Điều này mang đến trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Cùng tìm hiểu những trang bị tuyệt vời có trên dòng xe Fadil này nhé!

Đánh giá VinFast Fadil nâng cao Plus ngoại thất

VinFast Fadil nâng cao Plus có thiết kế kích thước không có quá nhiều sự thay đổi. Chính thiết kế ngoại hình này giúp cho dòng xe Fadil có thể cạnh tranh với các đối thủ khác nhau trong cùng phân khúc. Dáng xe nhỏ nhắn, linh hoạt giúp cho bạn dễ dàng di chuyển xe trong thành phố, cho dù là đường nội đô đông đúc.

Trên nắp capo xe có hai đường gờ nổi cực kỳ táo bạo mang đến sự khỏe khoắn cho mẫu xe hạng A. Thiết kế này khiến người dùng dễ dàng liên tưởng đến các mẫu ô tô thể thao. Đèn trước được tạo hình sắc sảo và vô cùng ấn tượng với công nghệ đèn LED chiếu sáng. Đây là điều mà không phải dòng xe nào cũng có được.

Hình 2: Ngoại thất xe có thiết kế ấn tượng

Phần lưới tản nhiệt được làm bằng crom với tạo hình chữ “V” – Viết tắt của từ “Việt Nam”. Điều này thể hiện tinh thần tự hào dân tộc cùng khát khao đưa Việt Nam vươn mình ra biển lớn, sánh ngang với các cường quốc năm châu. Lưới tản nhiệt thiết kế không quá nổi bật nhưng lại vô cùng tinh tế, sang trọng.

Mâm xe được trang bị với kích thước 15 inch đa chấu sẽ nâng đỡ khung hề xe tốt. Cùng với đó, gương chiếu hậu được trang bị chức năng sấy gương ngoài, chỉnh gập điện và có trang bị thêm đèn báo rẽ giúp cho quá trình lái xe của bạn đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.

Đánh giá VinFast Fadil nâng cao Plus nội thất

Điểm đầu tiên trong thiết kế nội thất VinFast Fadil nâng cao Plus gây ấn tượng với người dùng là trang bị màn hình trung tâm 7 inch giúp bạn thư giãn, giải trí trong suốt quá trình lái xe. Cùng với đó là hệ thống âm thanh bên trong xe với 6 loa mang đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời.

Hình 3: Thiết kế nội thất cao cấp, ưu tiên trải nghiệm của người dùng

Không chỉ vậy, khả năng đàm thoại rảnh tay cùng việc kết nối bluetooth dễ dàng cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn loại hình giải trí. Hệ thống cổng USB trên xe cho phép bạn dễ dàng kết nối điện thoại thông minh hay thậm chí là sạc điện thoại.

Ghế ngồi của xe được bọc bằng da nhằm tối ưu cảm giác thoải mái của tất cả mọi người trên xe. Chức năng điều chỉnh ghế 8 hướng ở ghế lái và ghế phụ đáp ứng nhu cầu của người lái. Ngoài ra, khi gập hàng ghế sau lại, dung tích cốp xe VinFast Fadil nâng cao Plus sẽ tăng lên đến 1015L cho phép bạn thoải mái đựng để đồ vật.

Đánh giá VinFast Fadil nâng cao Plus về độ an toàn

So với các mẫu xe tiền nhiệm, VinFast Fadil nâng cao Plus đã được trang bị rất nhiều tính năng an toàn khác nhau cụ thể như sau:

Hệ thống dây đai an toàn và cảnh báo thắt dây khi lái xe.

Móc ghế trẻ em đạt chuẩn ISO.

Hỗ trợ xe khởi hành ngang dốc.

Khả năng chống lật, chống bó cứng phanh tốt.

6 túi khí bảo vệ trên xe.

Cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo.

Phấn phối lực phanh khẩn cấp

Cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe.

Hình 4: Độ an toàn của người sử dụng xe luôn được đặt lên hàng đầu

Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xe với khả năng cảm biến chống trộm và chìa khóa mã hóa. Có nghĩa là, khi bạn di chuyển ra khỏi xe khoảng chừng 50m, các cửa xe sẽ tự động khóa lại nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn.

Đánh giá VinFast Fadil nâng cao Plus cho thấy những ưu điểm tuyệt vời của dòng xe này. Nếu bạn đang có ý định tậu cho mình một chiếc “xế hộp” thì một chiếc xe do chính Việt Nam sản xuất luôn là sự lựa chọn tuyệt vời hơn cả.

