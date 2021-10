Cách phân biệt đồng hồ chính hãng chuẩn nhất

Đồng hồ chính hãng là đồng hồ có chất lượng tốt, luôn đảm bảo về chất lượng cũng như hình thức, nhằm mang đến cho chúng ta những trải nghiệm tốt nhất.

Làm thế nào để phân biệt được các mẫu đồng hồ chính hãng? Hoặc đâu là những thương hiệu đồng hồ nam chính hãng được nhiều người yêu thích hiện nay? Đây là băn khoăn chung của hầu hết những người đang có ý định sở hữu một mẫu đồng hồ. Để giải quyết vấn đề trên xin mời các bạn cùng chú ý đón xem những thông tin sau.

Cách phân biệt đồng hồ chính hãng

Đồng hồ chính hãng là một chiếc đồng hồ phải đáp ứng 3 yếu tố sau: Sản phẩm chính hãng, nhập khẩu chính thức từ hãng do đơn vị nhập khẩu được hãng chứng nhận, bảo hành được hãng ủy nhiệm. Và để phân biệt các mẫu đồng hồ chính hãng chúng ta phải dựa theo những điểm sau:

-Dây đeo đồng hồ

Một chi tiết quan trọng giúp phân biệt đồng hồ chính hãng đó là dây đeo. Đối với những mẫu đồng hồ dây da thì chúng ta cần quan sát đường may. Đồng hồ chính hãng có đường may thẳng đều. Với những chiếc đồng hồ có dây da quá mềm, mỏng và đường may xô lệch, thì rất có thể là sản phẩm đạo nhái.

Đối với mẫu đồng hồ dây kim loại, thì nếu là đồng hồ chính hãng thì các dây phải chắc chắn, mắt xích đều nhau. Còn nếu bạn thấy dây lỏng lẻo không chắc chắn, khi gặp hai mắt dây liền nhau, đó là dấu hiệu của đồng hồ bị làm giả.

-Mặt số đồng hồ

Bạn có thể nhìn vào mặt đồng hồ để phân biệt đồng hồ thật và giả. Đồng hồ chính hãng có mặt số được làm rất đều, cân đối, các kim có tỷ lệ cân xứng. Trong khi đó thì đồng hồ fake có mặt số thường được in khắc cẩu thả, dễ dàng bị bong tróc và thiếu ngay ngắn.

-Hộp đồng hồ và thẻ bảo hành

Tất cả các mẫu đồng hồ chính hãng được tung ra thị trường đều có đầy hộp đựng và phụ kiện đi kèm, sổ hướng dẫn, thẻ bảo hành. Nếu bạn không thấy chiếc đồng hồ mới mua của mình có những phụ kiện trên thì đồng nghĩa hàng mua phải có thể là hàng nhái, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Một số những lưu ý khi mua đó là bạn nên kiểm tra xem mã số đồng hồ có đúng với mã số có trên hộp và thẻ bảo hành hay không. Bởi nếu không khớp thì hoàn toàn có thể nghi ngờ là hàng giả.

-Lắng nghe các chuyển động bên trong

Đây cũng là một trong những cách phân biệt đồng hồ chính hãng và đồng hồ giả. Đó chính là những chuyển động từ bên trong của đồng hồ. Nếu là đồng hồ thật thì hoạt động sẽ rất nhẹ nhàng, êm ả, thậm chí không hề nghe thấy tiếng tích tắc khi chuyển động của đồng hồ.

Nếu những mẫu đồng hồ giả thì tiếng động thường phát ra to như đồng hồ treo tường. Dù có tinh xảo đến mấy thì kim giây khi chuyển động sẽ giật và không liền mạch.

Các thương hiệu đồng hồ nam đẹp

-Thương hiệu đồng hồ nam Tissot

Các mẫu đồng hồ nam đẹp đến từ thương hiệu Tissot sẽ là một sự chọn lựa hoàn hảo. Tissot là một thương hiệu đến từ Thụy Sỹ, được thiết kế tinh xảo, chế tác từ những vật liệu cao cấp như: thép không gỉ, mặt kính sapphire. Hơn nữa các mẫu đồng hồ này sử dụng những bộ máy bền bỉ, tuổi thọ pin lâu năm. Mức giá cho các mẫu đồng hồ nổi tiếng như tissot lại không quá cao. Chính vì vậy mà nhiều nam giới luôn ưu ái dòng sản phẩm này.

-Thương hiệu đồng hồ nam Seiko

Đồng hồ nam Seiko có nguồn gốc từ đất nước mặt trời mọc là Nhật Bản. Những chiếc đồng hồ nam seiko được thiết kế mạnh mẽ, thời trang và đầy tính xu hướng. Dòng sản phẩm này nổi tiếng với các dòng máy quartz với độ sai số thấp. Về mẫu mã rất đa dạng, từ dây đeo cho đến mặt số. Các phân khúc của thương hiệu này trải đều từ giá rẻ, tầm trung cho đến cao cấp.

-Thương hiệu đồng hồ nam Orient

Khi nói về các mẫu đồng hồ nam đẹp thì không thể không nói đến thương hiệu Orient. Sản phẩm của Orient thường sử dụng chất liệu dây da và dây kim loại được chế tác tỉ mỉ. Với đầy đủ các tính năng vượt trội của đồng hồ đeo tay. Hiện tại đối tượng khách hàng của Orient hướng đến là những nhân viên văn phòng, doanh nhân và những người có thu nhập tầm trung.

