BHG - Sáng 7.1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính tỉnh, Thường trực Huyện ủy các huyện/thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kết luận hội nghị

Năm 2021, dù dịch bệnh Covid - 19 ảnh hưởng lớn tới công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, sự vào cuộc của các cấp, ngành và các cơ quan nội chính từ tỉnh đến huyện, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình an ninh trên tuyến biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự, các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do giảm. Tội phạm hình sự giảm về số vụ và số đối tượng, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2020. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhiều vụ việc đã được xem xét giải quyết ngay tại cơ sở. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp được kiện toàn, tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tham gia ý kiến tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại hội nghị cho biết, cần phòng ngừa từ sớm, từ xa sai phạm

Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, sự phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính, những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 như công tác nắm bắt tình hình nội biên, ngoại biên, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tố tụng trong thực hiện điều tra, xét xử, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và giám định phục vụ các vụ án; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực; công tác tổ chức bộ máy cán bộ, công tác cán bộ ở cấp huyện và cơ sở…

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới tham gia thảo luận

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính tiếp thu các ý kiến thảo luận, kiến nghị tại hội nghị. Đồng thời yêu cầu cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối của Đảng đối với các cơ quan khối nội chính nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng, giữ vững định hướng chính trị, gắn bó mật thiệt với nhân dân, xuyên suốt quan điểm dân là gốc, lấy bình yên, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trong công tác nội chính xác định quan điểm tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công, lấy phòng ngừa là chính, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng…

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm

Giao nhiệm vụ năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu các cơ quan khối nội chính quan tâm tăng cường nắm bắt tình hình, tuần tra kiểm soát biên giới nhất là dịp trước, trong và sau Tết; chủ động phòng, ngừa không để bị động bất ngờ trước các vấn đề; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình dân tộc, tôn giáo. Các lực lượng chức năng phối hợp, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự; nắm chắc địa bàn, động viên công dân nhập ngũ; triển khai các đợt ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn, đẩy lùi các loại tội phạm tham nhũng, ma túy, môi trường, công nghệ cao. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, nhất là trong các vụ việc tố tụng hình sự, xử lý đơn thư tố giác tội phạm; đẩy nhanh truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án thuộc diện BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Đổi mới tổ chức, nâng cao hoạt động các cơ quan tố tụng; đẩy mạnh thanh tra nhà nước, nâng cao chất lượng kết luận và xử lý kiên quyết sau thanh tra. Tăng cường lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tiêu cực, ngăn, chặn đẩy lùi sự suy thoái. Tăng cường công tác giám sát cán bộ, đảng viên, kịp thời khắc phục sửa chữa, không để vi phạm kéo dài; kết hợp giữa phòng ngừa với xử lý nghiêm minh người có vi phạm, trên quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Quan tâm chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác nội chính có trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng và lối sống trong sáng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tham gia ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo kiện toàn bộ phận công tác nội chính cấp huyện, xã gắn bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp thực tiễn; phối hợp với các cơ quan sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nội chính cấp huyện, xã; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy nhân rộng các mô hình, cách làm hay ở cơ sở…

Tin, ảnh: Duy Tuấn