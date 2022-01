5 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ cam Hà Giang được ký kết

BHG - Sáng 6.1, UBND tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Cam Hà Giang, niên vụ 2021 – 2022. Dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, sàn giao dịch thương mại điện tử (GDTMĐT)… Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Thường trực UBND huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên; đại diện HTX, hộ trồng cam tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Tổng diện tích cam niên vụ 2021 – 2022 tại 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên là hơn 8.600 ha, trong đó, diện tích cho sản phẩm là trên 7.300 ha. Năng suất cam bình quân ước đạt 108 tạ/ha, sản lượng gần 79.400 tấn. Diện tích cam VietGAP chiếm 75,3% diện tích cam cho sản phẩm. Hiện, cam Sành vào vụ thu hoạch, sản lượng đã tiêu thụ ước đạt 15.000 tấn; sản lượng cam chưa tiêu thụ còn trên 40.000 tấn. Giá cam Sành bán tại vườn có giá dao động từ 12 – 15 nghìn đồng/kg, tăng 3 – 5 nghìn đồng/kg so với niên vụ trước. Dự báo tình hình tiêu thụ sản phẩm cam Sành gặp khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố. Do đó, việc nghiên cứu, tìm kiếm và mở rộng các kênh tiêu thụ là việc làm cần thiết để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lò Thị Mỷ mong muốn các đối tác quan tâm hỗ trợ người trồng cam tiêu thụ sản phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ tình hình sản xuất, tiêu thụ, nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ cam Hà Giang; thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đối với việc đưa sản phẩm cam vào hệ thống siêu thị, bán lẻ; kinh nghiệm xuất khẩu cam, giải pháp kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cam trên sàn GDTMĐT; nhu cầu nhập cam của các đơn vị phân phối…

Giám đốc Hợp tác xã Cam Vàng xã Tiên Yên (Quang Bình) Đặng Hồng Minh cho biết, diện tích cam của hợp tác xã được sản xuất theo quy trình VietGAP, đảm bảo các tiêu chuẩn từ quy trình chăm sóc đến khi thu hoạch.

Giám đốc HTX Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) Trần Trung Thuyết chia sẻ tình hình sản xuất, tiêu thụ cam của hợp tác xã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kỳ vọng: Với sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của Liên minh HTX Việt Nam sẽ là tiền đề và là cơ sở triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh Hà Giang; hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp, đối tác đồng hành, liên kết và hỗ trợ HTX, hộ nông dân trồng cam của tỉnh Hà Giang thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: HTX, chủ trang trại và các hộ nông dân trồng cam trên địa bàn tỉnh chú trọng giữ gìn chữ tín trong sản xuất, giữ đúng cam kết về chất lượng, mẫu mã, tem, nhãn xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng niềm tin cho doanh nghiệp. Riêng các đơn vị bao tiêu sản phẩm thực hiện đúng sản lượng, giá cả, thời gian thu mua đã cam kết…

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang Phùng Viết Vinh cho biết, huyện cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã bao tiêu sản phẩm cam Sành cho người dân địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Hội nghị là cơ hội để các HTX, hộ nông dân trồng cam của tỉnh Hà Giang tiếp cận mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy liên kết, tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang đến thị trường trong cả nước. Đây cũng là cơ hội để địa phương nhìn nhận thực trạng sản xuất, tiêu thụ cam trên địa bàn tỉnh. Từ đó, có hoạch định cụ thể, nhất là quy hoạch vùng trồng một cách phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như tiềm năng của địa phương; có định hướng, cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển bền vững cam Hà Giang.

Lãnh đạo huyện Quang Bình trao đổi kế hoạch, nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm cam trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long và các đại biểu chứng kiến việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang.

Hội nghị đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang giữa 11 HTX sản xuất cam trên địa bàn tỉnh với 5 đơn vị xuất nhập khẩu (XNK) và sàn GDTMĐT, gồm: Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Coop Mart), Tập đoàn Central Retail Việt Nam (Big C), Công ty Cổ phần Siêu thị và XNK Thương mại Việt Nam, Công ty TNHH Mia Fruit, Công ty Cổ phần Sản xuất và XNK Nông sản Thắng Lợi.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG