Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Đảng ủy phường Ngọc Hà

BHG - Sáng 6.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Ngọc Hà nhằm nghe Thường trực Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội phường Ngọc Hà báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; kết quả, tiến độ giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường. Cùng dự có Thường trực Thành ủy Hà Giang, các thành viên đoàn công tác và đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Hà Giang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Năm 2021, BTV, Thường trực Đảng ủy phường Ngọc Hà đã duy trì tốt chương trình công tác, quy chế làm việc; đoàn kết, thống nhất trong lãnh, chỉ đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách; các Ủy viên BTV Đảng ủy đã nêu cao vai trò trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu cho BTV lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP – AN trên địa bàn; lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/33 chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đề ra; đồng thời thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Đoàn công tác kiểm tra việc khai thác đá tại tổ 5.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ phường Ngọc Hà đạt được những kết quả khá toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt là đã khống chế thành công dịch bệnh Covi-19.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khảo sát khu tập thể Nhà máy Xi-măng cũ tại tổ 6..

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị phường Ngọc Hà: Nắm chắc diễn biến tình hình dịch Covid-19 để có phương án phòng, chống dịch kịp thời, thích ứng an toàn; coi đây là công việc thường xuyên, liên tục; trong đó đề cao trách nhiệm của các bí thư, tổ trưởng dân phố và đảng viên, ban công tác mặt trận trong việc giám sát cách ly F0 tại nhà; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm phòng, chống dịch. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị theo hướng “Trong sạch – vững mạnh”; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng, chính đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và Tám lời căn dặn của Bác khi Người lên thăm Hà Giang; xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phát huy tinh thần dân chủ, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc dư luận; kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh chủ nghĩa cá nhân, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thực chất, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa. Thực hiện tốt Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc đón Tết Nhâm Dần; rà soát, thống kê, chăm lo Tết đầy đủ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đón Tết vui vẻ, đầm ấm; đảm bảo an ninh trật tự, TTATXH trước, trong và sau Tết. Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo theo hướng toàn diện; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội hóa giáo dục; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, coi đây là động lực cho phát triển. Về phát triển kinh tế cần chuẩn bị nguồn lực cho chuyển đổi số trên 3 trụ cột “Chính quyền số - Xã hội số và Kinh tế số”, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; tích cực tuyên truyền về chuyển đổi số để cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tham gia; tiếp tục chỉnh trang đô thị, bê tông hóa các tuyến đường, làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn…

Trước đó Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế việc khai thác đá tại tổ 5 và khảo sát tại khu tập thể Nhà máy Xi – măng cũ tại tổ 6 theo ý kiến của cử tri phường Ngọc Hà.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ