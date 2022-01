Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính năm 2021

BHG - Sáng 6.1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh/thành phố tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021. Dự chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan khối tài chính của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh

Năm 2021, tình hình KT-XH gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp với quyết tâm cao ngay từ đầu năm; ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính, NSNN; điều hành thu chi ngân sách chủ động, linh hoạt, kịp thời ứng phó với dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách. Kết quả, Bộ Tài chính hoàn thành 38/40 nhiệm vụ được giao. Thu NSNN đạt trên 1.563 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% so với dự toán, tăng 3,7% so với năm 2020; trong đó thu ngân sách T.Ư đạt 106,7%, ngân sách địa phương đạt 128,2% dự toán. Tổng chi NSNN đạt 1.897 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán; trong đó, đã chi 74 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Xuất nhập khẩu đạt trên 668 tỷ USD cao nhất từ trước đến nay, xuất siêu 4 tỷ USD. Huy động được trên 8.800 tỷ đồng cho Quỹ vắc – xin. Kiểm soát lạm phát dưới mức 4%. Thị trường chứng khoán phục hồi và tăng trưởng, chỉ số VN.Index tính đến 31.12.2021 đạt 1.498,28 điểm, tăng 35,7% so với cuối năm 2020 quy mô vốn hóa trên thị trường đạt 7.729 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ công, tái cơ cấu nợ công theo hướng bền vững, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính…

Tại tỉnh ta, thu NSNN trên địa bàn năm 2021 đạt 2.734 tỷ đồng, vượt 46% dự toán T.Ư giao, tăng 8% so với năm 2020; chi ngân sách địa phương 14.362 tỷ đồng, bằng 101,7% dự toán. Thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho người nộp thuế không còn khả năng theo Nghị quyết số 94/2019, Luật quản lý Thuế số 38/2019 của Quốc hội trên 122 tỷ đồng; tổng số nợ thuế đến ngày 31.12.2021 giảm 42% so với cùng kỳ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của ngành Tài chính trong năm qua. Thủ tướng chỉ ra những hạn chế với nhiều chỉ tiêu đạt thấp, dự báo chưa sát thực tiễn, đồng thời nhấn mạnh năm 2022 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có những thời cơ, thuận lợi, ngành Tài chính thực hiện đúng chủ đề, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có sự khả thi, hiệu quả để thực hiện; công bằng trong phân bổ ngân sách giữa các địa phương; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII và các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Chính phủ đặt ra trong năm 2022 vào nhiệm vụ cụ thể của ngành; khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu ngành Tài chính bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, điều chỉnh thực hiện các nhiệm vụ; nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược, không để bất ngờ trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, thị trường; lắng nghe ý kiến các địa phương, bộ ngành, tập trung đẩy giải quyết vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên xây dựng, bổ sung hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển, tránh cục bộ, đặt lợi ích chung lên hàng đầu; tham mưu điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ theo hướng tăng thu, giảm chi, tạo động lực, kích thích cho nền kinh tế phát triển; tăng cường quản lý tài sản công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; chống tiêu cực, công khai, minh bạch, nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, cải cách thủ tục hành chính, tích cực chuyển đổi số; thực hiện tốt các giải pháp cung – cầu hàng hóa thiết yếu, quản lý thị trường nhất là trong dịp lễ, tết; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tin, ảnh: Duy Tuấn