"Khối ngành Tài chính – Kế hoạch tập trung khôi phục, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế"

BHG - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khối ngành Tài chính – Kế hoạch năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức chiều 6.1. Dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước; Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

Năm 2021, khối ngành Tài chính thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Tham mưu cho UBND tỉnh thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước và trả nợ gốc tiền vay; kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư các dự án, công trình không đủ điều kiện giải ngân; chấn chỉnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; rút ngắn thời gian thẩm tra quyết toán. Quản lý chi ngân sách địa phương chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; chủ động cân đối các nguồn kinh phí và rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để điều chỉnh, bổ sung tăng nguồn bố trí cho công tác phòng, chống dịch và mua vắc-xin phòng Covid-19. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính nhà nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá cả trên địa bàn; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân; đảm bảo an sinh xã hội và gắn với công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các ngành khối Tài chính – Kế hoạch chủ động tham mưu các giải pháp hiệu quả thúc đẩy KT – XH trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khối ngành Kế hoạch đầu tư năm 2021.

Khối ngành Kế hoạch đầu tư linh hoạt, chủ động, quyết liệt, cụ thể trong công tác điều phối các hoạt động lập quy hoạch tỉnh; quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút, quản lý dự án đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị, chương trình hành động, tổ chức giao kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động trong cộng đồng doanh nghiệp; điều hành đảm bảo “mục tiêu kép” với nhiều kết quả nổi bật. Trong năm, có 22/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt 5,06%; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2020. Giá trị sản phẩm trồng trọt bình quân/ha đất canh tác đạt 56,7 triệu đồng/ha, tăng 2,93 triệu đồng/ha so với năm 2020. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 10,7% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 11.904 tỷ đồng, tăng 5,99% so với năm 2020...

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo về việc tiếp tục chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến nhằm kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh báo cáo về việc tập trung huy động vốn trong nhân dân, kiểm soát lãi suất và đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Lãnh đạo Cục Thống kê báo cáo về việc nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo số liệu cập nhật chính xác.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đơn vị khối ngành Tài chính – Kế hoạch tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; trong đó, cần xác định rõ các sắc thuế đạt và chưa đạt trong năm 2021 để có giải pháp thực hiện hiệu quả trong năm 2022; phân tích và có giải pháp xử lý nợ thuế; quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách; các ngành phối hợp để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù triển khai một số chương trình phù hợp, hiệu quả; chủ động tính toán lộ trình khai thác quỹ đất cụ thể; rà soát lại hồ sơ, sổ sách quyết toán đầu tư, hạn chế thấp nhất sai sót; phối hợp thu hồi vốn ứng trước.

Lãnh đạo Cục Hải quan báo cáo ngay từ đầu năm 2022, Cục tiếp tục tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất, nhập khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành trong khối cần sâu sát, cụ thể, thực hiện nghiêm túc nói đi đôi với làm; có sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cần tập trung cải cách hành chính và triển khai các giải pháp khôi phục, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư các dự án, công trình không đủ điều kiện giải ngân; xác định thời gian thanh, quyết toán cụ thể đối với từng công trình, dự án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch, đảm bảo gắn với thực tế và cập nhật chính xác số liệu. Thường xuyên kiểm tra và quan tâm đến chất lượng các tổ chức tín dụng nhân dân; huy động nguồn vốn trong nhân dân...

Lãnh đạo Cục Thuế báo cáo về việc triển khai quyết liệt các giải pháp thu thuế và phí trong năm 2022.

