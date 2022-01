Bảo tồn và phát huy giá trị các công viên địa chất

Nằm ở miền đất địa đầu phía bắc nước ta, cao nguyên đá Ðồng Văn (Hà Giang) và vùng non nước Cao Bằng với núi non trùng điệp trải dài trên diện tích hơn 5.700 km2, chứa đựng những giá trị to lớn về địa chất, địa mạo, văn hóa, đa dạng sinh học, đã được tổ chức UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.