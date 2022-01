Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh

BHG - Nhân dịp đầu Xuân năm mới Nhâm Dần 2022, ngày 13.1, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm và chúc Tết gia đình các đồng chí: Nguyễn Viết Xuân, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Bình Vận, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà Tết gia đình đồng chí Nguyễn Viết Xuân.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phan Huy Ngọc đã thông báo một số kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm 2021, đồng thời trao quà chúc Tết của Bộ Công an và Công an tỉnh cho các đồng chí. Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các đồng chí cùng gia đình đón Xuân mới và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; tiếp tục dành sự quan tâm, theo dõi, động viên và ủng hộ lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Trung Thực (Công an tỉnh)