Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ 2022

BHG - * Sáng 14.1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Tố Oanh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì hội nghị.

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân.

Sau khi kết thúc Đề án hợp nhất Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy, các phòng trực thuộc, tổ chức đoàn thể trong Cơ quan; bố trí sắp xếp, phân công cán bộ, công chức đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ, phát huy trình độ, năng lực, sở trường công tác của cán bộ, công chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Năm 2021, UBKT Tỉnh ủy thực hiện 13 cuộc kiểm tra, 8 cuộc giám sát, 1 cuộc giải quyết tố cáo. Trong đó, tham mưu, giúp BTV Tỉnh ủy thực hiện 4 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và 4 đảng viên; giám sát 3 cuộc với 5 TCCSĐ và 5 đảng viên; giải quyết 1 đơn tố cáo đối với 1 đảng viên là cấp ủy viên cấp tỉnh. Đồng thời, tiến hành kiểm tra 5 cuộc đối với 4 TCCSĐ và 19 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 4 TCCSĐ và 19 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó, thi hành kỷ luật đối với 3 TCCSĐ, 13 đảng viên…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn cơ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, như: “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”…

Hội nghị đã thông qua chương trình phát động phong trào thi đua năm 2022; ký kết thi đua tập thể và cam kết thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với cấp ủy cơ sở.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 được khen thưởng. Trong đó, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 12 cá nhân, Lao động tiên tiến cho 24 cá nhân; tặng Giấy khen cho 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021. Công đoàn cơ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy khen thưởng 6 cá nhân.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

* Sáng 14.1, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quỹ BV&PTR năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự có các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; UBND các huyện, thành phố; Ban Kiểm soát Quỹ và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại cuộc họp

Năm 2021, Hội đồng quản lý Quỹ BV&PTR đã hoạt động tích cực nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ làm chủ đầu tư và đôn đốc một số đơn vị sản xuất thủy điện nộp tiền về Quỹ theo quy định. Hiện tổng diện tích trên địa bàn tỉnh có cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là trên 458.314 ha, chiếm 99,6% diện tích rừng toàn tỉnh; tổng số tiền DVMTR, trồng rừng thay thế đã thu trên 248 tỷ đồng; tổng số tiền đã chi trên 124 tỷ đồng; tổng số tiền còn lại hơn 124 tỷ đồng. Việc thanh toán tiền DVMTR thông qua ngân hàng, kho bạc, bưu điện được thực hiện đồng bộ, an toàn, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân khi đến nhận tiền. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR gắn với quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Quá trình thanh toán tiền DVMTR công khai, minh bạch, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Lãnh đạo Sở Tài chính đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR, bảo vệ rừng như: Tổ chức kiểm tra chéo giữa các huyện, thành phố; nhân rộng các mô hình hiệu quả về quản lý, sử dụng tiền DVMTR, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng thay thế; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các hộ nhận khoán và chủ rừng.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT đề xuất giải pháp kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR gắn với bảo vệ rừng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ tham mưu UBND tỉnh quyết định các chủ trương, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quỹ BV&PTR năm 2022. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban kiểm soát Quỹ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR đến từng chủ rừng và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng để làm căn cứ chi trả tiền DVMTR. Cùng với đó, nêu cao trách nhiệm của cấp cơ sở trong việc triển khai, thực hiện chính sách chi trả DVMTR, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tiền đúng mục đích, góp phần nâng cao đời sống cho người dân tham gia bảo vệ rừng.

Tin, ảnh: MỘC LAN

* Chiều 13.1, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho TAND thành phố.

Năm 2021, TAND hai cấp đã giải quyết, xét xử 1.984 vụ việc, đạt tỷ lệ 96%, đang giải quyết 83 vụ, hầu hết còn trong thời hạn giải quyết theo quy định. Số vụ việc hoà giải thành công trong giải quyết các vụ việc dân sự là 903 vụ việc; án bị sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan là 6/1984 vụ, chiếm 0,3%... So với năm 2020, số vụ việc TAND hai cấp thụ lý giảm 326 vụ, số vụ việc đã giải quyết giảm 318 vụ. Trong năm, TAND hai cấp đã ban hành 849 quyết định thi hành án hình sự, đạt tỷ lệ 100%; tổ chức xét miễn, giảm cho 15 trường hợp, với tổng số tiền trên 73 triệu đồng; thực hiện giảm án, tha tù trước thời hạn cho 22 phạm nhân… Bên cạnh đó, công tác kiểm tra nghiệp vụ đối với TAND cấp huyện được quan tâm, duy trì và nâng cao chất lượng. Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn TAND tỉnh cũng đã tích cực, trách nhiệm trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội được phát động trên địa bàn như: Ủng hộ ngày vì người nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid - 19.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả các mặt công tác của TAND hai cấp tỉnh Hà Giang đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Nghị quyết của Quốc hội về công tác của TAND tối cao; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, nhất là cán bộ giữ chức danh tư pháp và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc của TAND hai cấp.

Trong đó, đối với công tác xét xử các vụ án hình sự phải bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm; chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, hiệu quả, đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; các vụ án diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm; làm tốt công tác hoà giải, đối thoại trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, hành chính theo Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban cán sự Đảng TAND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết, xét xử vụ án hành chính, vụ việc dân sự trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua trong năm 2022 của TAND, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hệ thống Tòa án gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để Toà án xứng là biểu tượng của "Công lý, lẽ phải và niềm tin".

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác Tòa án năm 2021 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Chánh án TAND tối cao, Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh và các hình thức khen thưởng khác; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Hà Giang đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương vì công lý”.

Tin, ảnh: Văn Hương (Đài PT – TH tỉnh)

* Sáng 14.1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Luật Công chứng (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20.6.2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2015. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Luật Công chứng đã đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả cụ thể, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng; đảm bảo tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, giá trị sử dụng bản dịch, góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi, tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đều có văn phòng công chứng theo chủ trương xã hội hóa. Cả nước có hơn 1.100 tổ chức hành nghề công chứng với gần 3.000 công chứng viên. Các công chứng viên được bổ nhiệm theo Luật Công chứng năm 2014 đều có trình độ cử nhân luật trở lên, được đào tạo, bồi dưỡng, tập sự nghề công chứng và đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Luật Công chứng đã phát sinh một số hạn chế, bất cập như: Số lượng công chứng viên tăng nhanh nhưng chất lượng đội ngũ công chứng viên và người được giao nhiệm vụ công chứng chưa đồng đều; chất lượng hoạt động hành nghề công chứng còn có nhiều sai sót, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng chưa theo kịp tốc độ phát triển của xã hội, thiếu sự liên kết, tích hợp giữa cơ sở dữ liệu công chứng với các dữ liệu của các ngành có liên quan; phạm vi các giao dịch công chứng bắt buộc còn quá hẹp, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người dân khi giao kết các giao dịch không được công chứng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những vấn đề liên quan đến thi hành Luật Công chứng như: Công tác quản lý nhà nước về công chứng; việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng; đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện công chứng trên môi trường điện tử… Đồng thời, đề ra phương hướng, kiến nghị những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công chứng và nâng cao hoạt động công chứng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Văn Long

*Sáng 14.1, Công ty Xăng dầu Hà Giang tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022. Đến dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Công ty Xăng dầu Hà Giang đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thị phần xăng, dầu được giữ vững, kinh doanh có hiệu quả, 10/28 cửa hàng hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch (KH) giao. Thực hiện chuyển đổi cửa hàng xăng dầu đưa vào kinh doanh theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Tập đoàn; thu nộp ngân sách Nhà nước 2.700 tỷ đồng, tăng 6,7% so với 2020. Toàn tỉnh có 70 cửa hàng xăng dầu, tăng 1 cửa hàng so với năm 2020. Tổng sản lượng xăng dầu toàn công ty xuất bán 72.661 m3, đạt 97% so với KH, trong đó: Bán lẻ 63.001 m3; bán buôn 9.660 m3. Các mặt hàng kinh doanh tổng hợp đều có bước tăng trưởng khá, cụ thể: Mặt hàng Gas Petrolimex 1.750 tấn, đạt 100% KH; mặt hàng dầu mỡ lít 502 tấn, đạt 98% KH; nước giặt Jana 16.454 can, đạt 100% KH...

Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Giang trao Bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2021

Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong năm qua và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: Sản lượng xăng dầu đạt 74.500 m3; dầu mỡ nhờn đạt 500 tấn; gas 1.800 tấn; doanh thu bảo hiểm PJICO 3,6 tỷ đồng; phấn đấu tăng năng suất lao động, tiền lương, thu nhập cho người lao động; đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong tổ chức hoạt động kinh doanh…

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Công ty Xăng dầu Hà Giang; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Công ty Xăng dầu Hà Giang khen thưởng.

Tin, ảnh: TRUNG NGHĨA