Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục giám sát tại Hà Giang

BHG - Chiều 14.1, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại tỉnh Hà Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch; tín ngưỡng – tôn giáo; giáo dục và đào tạo; thông tin – truyền thông; thanh niên và trẻ em.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc với đoàn có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…

Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục giám sát tại tỉnh.

Qua báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo đánh giá của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục về việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực giám sát cho thấy: Cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc để từng bước phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm QP-AN. Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng; mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố. Tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng rèn luyện nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, truyền dạy văn hóa truyền thống các dân tộc, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di sản địa chất được quan tâm. Các hoạt động thể dục, thể thao, phong trào được tổ chức thường xuyên. Hoạt động du lịch có bước phát triển, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân được đáp ứng, góp phần thúc đẩy, động viên phát huy nguồn lực của tôn giáo cho sự nghiệp phát triển chung của xã hội. Hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh phát triển cả về quy mô và chất lượng. Các cơ quan, đơn vị xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản, in, phát hành…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những điều kiện thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của Hà Giang trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến một số lĩnh vực. Kiến nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách có liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng báo cáo ý kiến của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục về việc thực hiện chính sách pháp luật mà Ủy ban phụ trách tại tỉnh Hà Giang.

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn công tác; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm những nội dung mà đoàn quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh Hà Giang đã kịp thời ban hành nhiều chính sách đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo, tín ngưỡng, tôn giáo... Đặc biệt, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chương trình để cụ thể hóa 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, có nhiều quyết sách quan trọng nhằm tạo đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, có các chính sách để thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để giúp nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ; công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số được thực hiện bài bản... Đây là nền tảng để Hà Giang tiếp tục phát huy trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Ngay sau đợt giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Ghi nhận, biểu dương Hà Giang có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, phù hợp với đặc thù của địa phương, nhất là lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo… Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ và phát triển vững chắc vùng biên cương cực Bắc của Tổ quốc. Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn công tác sẽ đánh giá chính sách, pháp luật và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: Ngay sau đợt giám sát, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra...

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG