BHG - Tối 4.12, tại Hội trường lớn thành phố Hà Giang, Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT), báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” đợt 1 và Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Tới dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Bí thư Thành ủy Hà Giang...

Tiết mục văn nghệ "Hà Giang nhớ ơn Bác Hồ" tại Lễ trao giải - một trong những tác phẩm văn học - nghệ thuật tham gia cuộc thi

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ trao giải

Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” đợt 1 nhận được 244 tác phẩm dự thi; trong đó 83 tác phẩm thuộc thể loại Báo viết; 46 tác phẩm thể loại Phát thanh – Truyền hình; 98 tác phẩm Văn học nghệ thuật và 7 tập thể, cá nhân gửi hồ sơ tham gia giải thưởng Quảng bá. Các tác phẩm dự thi lần này có chất lượng tốt hơn giai đoạn trước, đa dạng thể loại, phong phú đề tài, phản ánh chân thực, sinh động, hấp dẫn, giàu cảm súc, sáng tạo trong cách thể hiện; có chiều sâu nội dung, bố cục hợp lý, chặt chẽ… Đối tượng dự thi mở rộng từ nhà báo, văn nghệ sĩ chuyên nghiệp đến người không chuyên; từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác đến những người đã nghỉ hưu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà báo cáo kết quả cuộc thi và hội thi

Thành công của cuộc thi góp phần tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; thể hiện rõ tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", gắn “xây với chống”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao giải A cho các tác giả loại hình Báo viết và Phát thanh - Truyền hình, giải Quảng bá cho Đài PT-TH tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Nhạc sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Đức Trịnh trao giải A loại hình Văn học - nghệ thuật và giải Quảng bá cho Báo Hà Giang

Qua chấm thi, ban tổ chức đã lựa chọn để trao 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 6 giải Khuyến khích đối với loại hình Báo viết và Phát thanh – Truyền hình; trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 6 giải Khuyến khích loại hình Văn học, nghệ thuật; trao 2 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 3 giải Khuyến khích loại hình Quảng bá.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà trao giải B loại hình Phát thanh - Truyền hình

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón trao giải B Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 diễn ra trong 2 ngày (2 - 3.12) với 25 thí sinh dự thi đến từ 15 Đảng bộ trực thuộc. Qua hội thi, các thí sinh được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; các cấp ủy phát hiện được những nhân tố mới có khả năng, triển vọng làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của Đảng. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao giải A Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh

Kết quả, Ban tổ chức Hội thi đã chọn trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Đồng thời lựa chọn thí sinh đạt giải Nhất sẽ tiếp tục tham dự hội thi cấp khu vực do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà trao giải B Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh

Phát biểu phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang", giai đoạn 2 (2022 - 2025), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Đảng ta xác định tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm vị trí trung tâm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, làm nội dung cốt lõi cho các phong trào thi đua.

Đồng chí Thào Hồng Sơn biểu dương, ghi nhận những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời chúc mừng các tác giả đạt giải cuộc thi lần này.

Đồng chí yêu cầu: Để phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai hiệu quả đợt 2 cuộc thi, cấp ủy, chính quyền các cấp, địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang với tinh thần tích cực hơn, hiệu quả hơn, thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây với chống”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông và ngành văn hoá tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về cuộc thi, đưa các tác phẩm đến với đông đảo người đọc, người nghe, người xem với nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, các văn nghệ sĩ, nhà báo và thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy sức sáng tạo, sự nhiệt huyết, sáng tác những tác phẩm hay, chất lượng tham gia cuộc thi.

Tin, ảnh: Duy Tuấn