Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

BHG - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng ngày 3.12, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh phiên bế mạc.

Với tinh thần nhất trí, dân chủ cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết trên các lĩnh vực, như các nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP - AN năm 2022; về dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 của HĐND tỉnh; về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; về việc bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2021; về dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; về việc phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 tỉnh Hà Giang; về quy định một số mức chi hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Hà Giang; về quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Nghị quyết về quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 tại tỉnh Hà Giang; về quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh; về quy định mức hỗ trợ tiền ăn của vận động viên thể thao hệ đào tạo tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn dầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý, giai đoạn 2021 – 2025; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường từ thôn Lùng Càng đến thôn Lùng Châu, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, mở rộng, quy tập Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên… và một số nghị quyết quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp nhất trí cao và thông qua 23 nghị quyết chuyên đề; đây là những nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến phát triển KT- XH, QP – AN của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và triển khai thực hiện để các nghị quyết đi vào cuộc sống. Các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp quyết liệt, tổ chức triển khai một cách đồng bộ; tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi, phát triển KT – XH với các giải pháp, cơ chế đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả; tạo động lực tăng trưởng mới phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh Covid-19; ưu tiên thời gian, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin; phát huy vai trò mạng lưới y tế cơ sở, các tổ hỗ trợ điều trị Covid-19, tổ Covid cộng đồng.

Thư ký kỳ họp Sền Văn Bắc trình bày nội dung các nghị quyết.

Tập trung huy động nguồn lực thực hiện 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp dựa trên thế mạnh sẵn có; phục hồi và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thi công các dự án thu hút đầu tư trọng điểm; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo và an sinh xã hội; chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; điều hành ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Thư ký kỳ họp Mua Hồng Sinh trình bày nội dung các nghị quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Thực hiện hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội Tăng cường củng cố QP - AN; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh chủ động thực hiện giám sát; tăng cường vai trò, trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân; lắng nghe,phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Nhân dịp tỉnh chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân các dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, con em Hà Giang trên mọi miền đất nước chung sức, chung lòng vì sự phát triển đi lên của quê hương Hà Giang.

Kim Tiến - Duy Tuấn