Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BHG - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày; góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp với cán bộ xã Lũng Cú (Đồng Văn) tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ chủ quyền biên giới.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển vượt bậc, văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; chính trị, xã hội ổn định; QP – AN được tăng cường; chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia được giữ vững. Tuy nhiên, đất nước càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động càng tìm mọi cách để chống phá; cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội, các thế lực phản động đã đẩy mạnh hoạt động trên không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, tạo cơ hội để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá gây mất ổn định chính trị. Một số cá nhân còn lập những tài khoản, website giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, những người có uy tín để xúi giục, lôi kéo, kích động người dân tin theo những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, thời gian qua, cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường triển khai các giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Coi đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài; không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với việc đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nắm chắc, dự báo sát, định hướng, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, không để xảy ra các “điểm nóng”, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ, thanh thiếu niên về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đa dạng hóa hình thức giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng với các hình thức phù hợp với từng địa phương, khu vực như: Tổ chức lễ kỷ niệm, các đợt sinh hoạt chính trị, hội thảo khoa học, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử; tiến hành trùng tu, tôn tạo và đưa vào hoạt động hiệu quả các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh…

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; đa dạng hóa nội dung, phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ. Đẩy mạnh thông tin tích cực về thành tựu của đất nước, của tỉnh, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nắm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, cung cấp thông tin chính thống kịp thời nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, giảm thiểu tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên internet. Chú trọng tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tham gia tương tác trên mạng xã hội…

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, do đó mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển quê hương, đất nước.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG