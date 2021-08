Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

.

BHG - Sáng 25.8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, huyện Vị Xuyên và các cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thỉnh chuông tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Các hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này được tìm thấy, quy tập tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Sau khi Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thỉnh chuông, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, đưa tiễn các liệt sĩ về với đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Các đại biểu dành phút mặc niệm trước anh linh các AHLS

Đọc điếu văn trong lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào và biết ơn vô hạn các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh thân mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đem lại hòa bình, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Hà Giang là chiến trường ác liệt nhất; với ý chí “một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao và tinh thần quả cảm “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử", quân và dân ta đã bảo vệ toàn vẹn biên cương Tổ quốc. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh; trên 9.000 người bị thương và hiện còn trên 2.000 hài cốt liệt sĩ vẫn nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa được tìm thấy và quy tập; hàng ngàn héc ta đồi núi vẫn còn sót lại bom mìn. Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc, yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đọc Điếu văn trong Lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ

Thực hiện nghi thức Truy điệu và an táng các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Là tỉnh vùng cao, biên giới, còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh ta luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa" với rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ cô đơn; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh khó khăn; xây tặng nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo... Đặc biệt tỉnh ta đang tích cực, khẩn trương thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh về với đồng đội, người thân. Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Duy Tuấn