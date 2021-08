BHG - Ngày 23.8, Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công an Hà Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ phát động.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào thi đua

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đã phát động cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Công an Hà Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm động viên, kích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên trên mọi khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh gắn với giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Hưởng ứng lời phát động của Giám đốc Công an tỉnh, cùng ngày Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức trao tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Phổi tỉnh. Số quà hỗ trợ trị giá 5 triệu đồng được cán bộ chiến sỹ trong đơn vị quyên góp ủng hộ.

Tin, ảnh: Diệu Loan (Công an tỉnh)