Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước

BHG - Sáng 16.7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

6 tháng đầu năm 2021, ngành Tài chính đã tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính, NSNN đã đề ra. Điều hành thu, chi NSNN chủ động, linh hoạt, kịp thời ứng phó với dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội; kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép. Kết quả thu NSNN đạt 781 nghìn tỷ đồng, bằng 58,2%, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020. Cả nước có 60/63 địa phương đảm bảo tiến độ dự toán thu nội địa. NSNN đã chi 694,4 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên, bằng 41,2% so với dự toán. Đặc biệt, NSNN đã chi 4,65 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cùng với đó, giá cả thị trường ổn định, nguồn cung hàng đảm bảo, chỉ số giá bình quân (CPI) tăng 1,47% so với cùng kỳ năm 2020; đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2021 đề ra (không quá 4%). Các thị trường tài chính tiếp tục phát triển, kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường, góp phần quan trọng thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH, đảm bảo đời sống nhân dân…

Đối với tỉnh Hà Giang, công tác thu NSNN được cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả, tổng thu NSNN đạt gần 7,6 nghìn tỷ đồng; chi NSNN trên 6,4 nghìn tỷ đồng, đạt 48% dự toán.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành Tài chính và các địa phương tiếp tục nghiên cứu các chính sách tài khóa để trình cấp thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với đơn vị hữu quan triển khai hiệu quả việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu. Quản lý chi NSNN chặt chẽ, theo dự toán, điều hành chi NSNN trong phạm vi được giao. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý giá cả, thị trường; có giải pháp chống thao túng giá trong hoạt động chứng khoán, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, tài sản công nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí…

Tin, ảnh: Thu Phương