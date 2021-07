BHG - Sáng 15.7, Hội đồng bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bầu cử). Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, HĐBCQG, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các cấp, ngành, tổ chức phụ trách bầu cử từ T.Ư đến địa phương, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu đạt 99,60%. Đây là cuộc bầu cử có số lượng cử tri lớn nhất từ trước đến nay với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.914 khu vực bỏ phiếu. Cuộc bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo ở tất cả các khâu, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19, kịp thời xử lý linh hoạt, đúng pháp luật các tình huống phát sinh. Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH khóa XV. HĐBCQG đã quyết định xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XV đối với 499 người trúng cử; trong đó đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 30,26%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 9,42%; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 2,81%; đại biểu tái cử hoặc đã từng là ĐBQH các khóa trước chiếm 40,68%; đại biểu có trình độ chuyên môn trên đại học chiếm 78,56%. Các cơ cấu đại biểu đều đạt hoặc vượt so với chi tiêu đặt ra. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 15 nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt 17,84% và lần đầu tiên có đại diện của 2 dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc Lự và Brâu trong Quốc hội. Đối với cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri các địa phương đã bầu được 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện và 239.788 đại biểu HĐND cấp xã. UBBC các cấp đã công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị

Đối với cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh ta diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,96%, là một trong số các tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất của cả nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử được tổ chức sát sao, quyết liệt ở từng cấp, từng ngành. Các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp được ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các cử tri đã bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ số đại biểu theo ấn định. Đến nay, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của HĐND, chính quyền địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử; vận động cử tri đi bỏ phiếu; phòng chống dịch covid – 19; giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước bầu cử; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội; phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, ngành, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, đặc biệt đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch Covid - 19; nhiều địa phương đã có cách làm chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả. Qua cuộc bầu cử lần này, các ngành, địa phương cần rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; các cấp, ngành phải quyết tâm chính trị cao, chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, chu đáo cho cuộc bầu cử; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trên cơ sở kế thừa những bài học kinh nghiệm trước đây để tổ chức cuộc bầu cử thành công; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất từ T.Ư đến địa phương; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú; phát huy tốt vai trò MTTQ và các tổ chức thành viên; đảm bảo tốt công tác chuẩn bị nhân sự qua các vòng hiệp thương; chủ động các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid -19; giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại và những khó khăn, vướng mắc từ cơ sơ; phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo, tâm huyết, chủ động của các thành viên HĐBCQG, UBBC các cấp, các tổ chức phục vụ công tác bầu cử. Ngay sau hội nghị, các cấp, các ngành hoàn thành các nội dung sau bầu cử, HĐBCQG sẽ có báo cáo tổng kết cuộc bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu ĐBQH khóa XV để bao cáo tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sắp tới.

Tin, ảnh: Biện Luân