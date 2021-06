Thường trực UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Giang

BHG - Chiều 3.6, Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN 5 tháng đầu năm; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Dự buổi làm việc về phía thành phố Hà Giang có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND thành phố; các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi làm việc.

Trong 5 tháng đầu năm, UBND thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt chương trình hành động của UBND tỉnh, nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố; có nhiều đổi mới, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 gắn với phát triển KT – XH. Hoạt động thương mại duy trì ổn định, lượng hàng hóa lưu chuyển trên địa bàn đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện 1.943,8 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp tăng 16,24% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 168,5 tỷ đồng, tăng 6,58% so với cùng kỳ. Đến nay, có 30/64 hộ đã hoàn thành quy hoạch và triển khai cải tạo vườn tạp, 34 hộ đang tiếp tục triển khai. Công tác triển khai và tổ chức thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành nghiêm túc, đúng luật định. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,99%… Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, đến nay thành phố đã thực hiện xong 12/23 nhiệm vụ, còn 11 nhiệm vụ đang trong thời gian triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Giang đã báo cáo, làm rõ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH trong 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; tiến độ dự án chương trình phát triển các đô thị loại II – tiểu dự án tại Hà Giang, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi; đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện lập 3 quy hoạch phân khu, gồm đô thị Trần Phú – Minh Khai, đô thị Nguyễn Trãi, đô thị Quang Trung; quan tâm chỉ đạo các sở, ngành xúc tiến việc đầu tư nhà máy xử lý rác thải do hiện nay bãi rác của thành phố đã quá tải…

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH trong 5 tháng đầu năm.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, không được chủ quan, lơ là, nhất là tại các nhà hàng, quán ăn, địa điểm vui chơi, giải trí công cộng. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị. Tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm hành lang, chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị thành phố Hà Giang tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân; linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid – 19 vừa phát triển KT – XH.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên nước Hà Phương. Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị, thành phố Hà Giang thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chương trình phát triển các đô thị loại II – Tiểu dự án tại Hà Giang; làm tốt công tác chỉnh trang đô thị.

