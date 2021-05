"Tổng lực toàn diện, tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, trách nhiệm đẩy lùi dịch bệnh"

BHG - Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố sáng 29.5 về tình hình dịch Covid – 19. Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính từ ngày 29.4 đến 6 giờ ngày 29.5 (đợt dịch thứ 4), cả nước có 3.805 trường hợp mắc Covid – 19, trong đó có 3.594 trường hợp ghi nhận trong nước, 211 trường hợp nhập cảnh, 12 trường hợp tử vong, 182 trường hợp được điều trị khỏi. Đến thời điểm hiện tại, có 8 địa phương qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới; 5 tỉnh, thành phố ghi nhận ca mắc cao gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc. Riêng tỉnh Bắc Giang ghi nhận 1.881 ca mắc. Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 765 ca mắc tại 8/8 huyện, thành phố. Hiện cả nước đang cách ly 163.440 người. Từ ngày 29.4 đến nay thực hiện xét nghiệm PCR trên 1,1 triệu mẫu, tương đương trên 2,1 triệu lượt người. Đến ngày 27.5, toàn quốc đã tiêm đợt 1 và 2 được 1.038.802 liều vắc xin. Bộ Y tế đã tiếp nhận gần 2 triệu liều vắc xin chuẩn bị cho tiêm chủng đợt 3. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch covid – 19 và Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai thần tốc công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng; huy động, điều động 1.500 y, bác sĩ tham gia hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch; tiếp tục đăng ký, ký kết mua trên 100 triệu liều vắc xin.

Các đại biểu theo dõi các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp

Tại tỉnh ta, từ ngày 29.4 đến nay, ghi nhận 1 ca mắc Covid - 19 (BN số 3717) được Bộ Y tế công bố ngày 14.5. Điều tra dịch tễ có 8 trường hợp F1, 127 trường hợp F2. Sau thời gian điều trị, ca bệnh 3717 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần và được chuyển sang khu cách ly theo dõi sau điều trị, thực hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày theo quy định. Đối với các trường hợp đi về từ Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 và Bệnh viện K về địa phương, rà soát được 230 F1, 2.595 F2. Các trường hợp F1 và F2 này đã được xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần và hiện đang cách ly tập trung 14 người, 204 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung. Tỉnh vẫn duy trì 68 chốt kiểm soát dịch cố định, 17 tổ cơ động, áp dụng khai báo y tế và giám sát 100% người nhập cảnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành T.Ư đã báo cáo, phân tích thêm tình hình dịch bệnh và các giải pháp chống dịch. Qua đánh giá các biện pháp phòng, chống dịch từ T.Ư đến địa phương đang được thực hiện quyết liệt đồng bộ, với quyết tâm cao nhưng nguy cơ lây lan dịch vẫn rất cao, nhất là trong các khu công nghiệp. Cần tiếp tục tăng cường xét nghiệm sàng lọc thường xuyên; khoanh vùng dịch hiệu quả; nâng cao trách nhiệm quản lý của chủ doanh nghiệp, địa phương và mỗi người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; củng cố các tổ Covid cộng đồng trong các khu dân cư, công ty và xây dựng các mô hình phòng, chống dịch mới và chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá nước ta đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh nhưng ở một số địa phương vẫn đang diễn biến phức tạp; biến chủng virus đợt này lây nhiễm nhanh hơn, tiến triển bệnh nặng hơn, lây nhiễm ở nhiều khu vực trong cộng đồng, khu công nghiệp, bệnh viện và xâm nhập từ bên ngoài. Tuy nhiên, một số địa phương không dự báo sát tình hình, chưa đưa ra giải pháp sớm, hiệu quả; một số bộ phận nhân dân vẫn lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Thủ tướng cũng biểu dương các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và những tỉnh đang nỗ lực chống dịch. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần thực hiện 4 mục tiêu: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trước hết, trên hết; kiềm chế, đẩy lùi và dập tắt dịch, nhất là tại các địa phương trọng điểm về dịch và các khu công nghiệp; nghiên cứu cho phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh, an dân và an toàn; thực hiện tốt việc kết thúc năm học 2020 – 2021, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong tình hình dịch mới, diễn biến mới phải có giải pháp mới, tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, thần tốc hơn, hiệu quả hơn; tổng lực toàn diện, tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, trách nhiệm cao nhất và trọng tâm, trọng điểm mới có thể đẩy lùi, kiềm chế dịch bùng phát. Phát huy các kết quả, thành quả trong công tác phòng, chống dịch để đẩy mạnh, vận dụng tốt hơn, bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, thực hiện; nắm chắc và dự báo sát tình hình, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, lấy tấn công là “trọng điểm, đột phá”, phòng ngừa là “cơ bản, chiến lược, thường xuyên, lâu dài và quyết định”.

Thủ tướng đề nghị: Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, yêu nước, tất cả vì nhân dân, phát huy trách nhiệm của mình vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhưng khuyến khích sự sáng tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với phân quyền, phân cấp; vừa làm vừa rút kinh nghiệm những cách làm hay, làm tốt, hiệu quả để bổ sung vào kinh nghiệm, lý luận thực tiễn chống dịch; coi trọng công tác tuyên truyền, trên tinh thần người dân phải biết, hiểu và chung tay cùng Đảng, Nhà nước, tự giác bảo vệ chính mình và cộng đồng, bảo vệ quốc gia, dân tộc; lấy khó khăn để phấn đấu, vươn lên để khẳng định ý chí dân tộc, trên tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc. Làm tốt công tác phòng, chống từ xa trên bằng “vắc xin + 5k + công nghệ”; xác định tinh thần 3 không - “không thiếu tiền, không thiếu nhân lực, không thiếu cơ sở vật chất” để tháo gỡ khó khăn trong phòng, chống dịch; huy động mọi nguồn lực, kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp, địa phương cùng chung tay đóng góp trí tuệ, nguồn cho phòng, chống dịch; tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép…

Tin, ảnh: Duy Tuấn