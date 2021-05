UBND tỉnh họp phiên tháng 5

.

BHG - Sáng 31.5, UBND tỉnh tổ chức họp phiên tháng 5 theo hình thức trực tuyến; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.2021 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Toàn cảnh phiên họp.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng trên địa bàn tỉnh không phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng. Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện chu đáo, đúng lộ trình, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,96%. Trong tháng, tình hình phát triển KT – XH trên địa bàn tỉnh ổn định. Sản xuất vụ Xuân đạt khá; các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường; một số địa phương xảy ra dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch tả lợn châu Phi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 897,8 tỷ đồng, giảm 6% so với tháng trước nhưng tăng 19,04% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt 606,8 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,53% so với tháng trước và tăng 6,41% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 163,8 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm đạt trên 733 tỷ đồng. Hạ tầng nông thôn dần được hoàn thiện; làm mới 13,7 km đường bê-tông các loại; nhân dân hiến trên 80.000 m2 đất; đóng góp 32.400 ngày công lao động xây dựng NTM. Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 121.900 lượt người, giảm 22,9% so với tháng trước. Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có 4.711 hộ đã triển khai và 4.198 hộ hoàn thành. Công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo đúng lộ trình. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm. Tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương Ủy ban Bầu cử tỉnh và các huyện, thành phố, các tổ giúp việc đã triển khai tốt nhiệm vụ, góp phần giúp cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng thời đề nghị, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; không được chủ quan, lơ là; cán bộ, đảng viên và người dân hạn chế đi lại tới các vùng có dịch; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi về từ địa phương khác. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đã đề ra trong năm 2021; cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nhiều hơn, tốt hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các địa phương cần tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích cây trồng vụ Xuân; chuẩn bị vật tư, giống, phân bón cho sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ và cơ cấu giống; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi, không để dịch bệnh lây ra diện rộng. Có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy hoạch, bán đấu giá tài sản trên đất; giải quyết vướng mắc về thu hút đầu tư các dự án; rà soát các chủ đầu tư cụ thể và đề nghị cắt nguồn đối với các dự án giải ngân chậm; thanh tra toàn bộ các dự án thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Khu công nghiệp Bình Vàng; kiểm tra, đánh giá tổng thể chương trình quy tụ dân cư. Các ngành, địa phương phải coi cải cách hành chính là nhiệm vụ hàng đầu; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm đến chuyển đổi vị trí việc làm. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; quản lý chặt xuất, nhập cảnh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến việc đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị việc khai báo y tế, nhất là hoạt động của các chốt kiểm soát phải thực sự nghiêm túc, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các ngành liên quan thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý cho biết, các loại cây trồng vụ Xuân cơ bản được mùa; ngành đang triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn lây lan dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch tả lợn châu Phi.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền cho biết sẽ sớm tổ chức ký cam kết với doanh nghiệp, đảm bảo vận hành các nhà máy thủy điện an toàn trong mùa mưa năm nay.

Giám đốc Sở Y tế Lương Viết Thuần cho biết ngành có đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2.

Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Ngọc Thanh đề xuất các giải pháp tăng cường thu ngân sách.

Tin, ảnh: Kim Tiến