Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chúc mừng Đại lễ Phật đản 2021

BHG - Chiều 24.5, tại chùa Quan Âm (tp Hà Giang), đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã tới tặng hoa, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Hà Giang nhân Đại lễ Phật đản 2021 – Phật lịch 2565. Cùng đi có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Ban trị sự GHPG tỉnh lẵng hoa nhân Đại lễ Phật đản.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Ban trị sự GHPG tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định: Những năm qua, GHPG cùng các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đã đóng góp cho sự phát triển KT – XH và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; các tăng ni, phật tử luôn thực hiện tốt và tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân, đóng góp vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ biên cương Tổ Quốc. Đồng thời chúc mừng Đại lễ Phật Đản và cảm ơn Ban Trị sự GHPG tỉnh cùng các tăng ni, phật tử vì những đóng góp trong thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò truyện với Ban trị sự GHPG tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng thông tin tới Ban trị sự GHPG tỉnh một số định hướng của tỉnh trong thời gian tới và kết quả triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở, cải tạo vườn tạp của tỉnh đã giúp hàng nghìn hộ gia đình chính sách, hộ nghèo yên tâm ổn định cuộc sống, tạo thêm sinh kế giúp các hộ vươn lên thoát nghèo; các chương trình của tỉnh nhận được sự đồng thuận cao, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Điều này thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn GHPG tỉnh cùng các tăng ni, thật tử tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định GHPG tỉnh có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh

Thượng tọa Thích Đồng Huệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng Ban trị sự GHPG tỉnh chúc mừng tỉnh ta đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đồng thời thông tin trong thời gian qua, Phật giáo tỉnh nhà luôn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, cùng tỉnh và cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thượng tọa Thích Đồng Huệ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh tới GHPG tỉnh.

Thượng tọa Thích Đồng Huệ khẳng định: Phật giáo nói chung, GHPG tỉnh nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm và luôn đồng hành cùng dân tộc, tôn trọng đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển; nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân” của Phật giáo, nguyện cầu cho nhân dân Hà Giang khỏe mạnh, bình an, góp phần đem lại sự ấm no, hạnh phúc.

