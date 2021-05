Rộn ràng ngày hội non sông

BHG - Sáng nay 23.5, hoà chung không khí tưng bừng ngày hội cả nước, trên 539 nghìn cử tri toàn tỉnh thực hiện quyền bầu cử tại 1.475 khu vực bỏ phiếu trong tỉnh, bỏ phiếu bầu ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có trên 539 nghìn cử tri đi bầu cử. Thông qua các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, niêm yết danh sách những người ứng cử, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; cử tri nắm bắt đầy đủ thông tin về ứng cử viên, từ đó lựa chọn bầu những người thực sự có đức, có tài, đại diện cho ý kiến, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tại các khu vực bỏ phiếu được bố trí lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện khoảng cách theo đúng quy định; trước đó, các lực lượng chức năng tiến hành phun khử trùng, tiêu độc tại tất cả các điểm bầu cử.

* Tại Đồng Văn, toàn huyện có 45.696 cử tri trong danh sách bầu cử, trong đó, có 114 cử tri cách ly tại nhà và 27 cử tri cách ly tập trung. Theo ghi nhận trong buổi sáng 23.5, cử tri các xã, thị trấn từ biên giới đến các xã nội địa, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm túc quyền công dân của mình. Tại các điểm, khu vực bỏ phiếu, công tác bầu cử được diễn ra đúng thời gian, dân chủ, đúng luật, tình hình an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn bỏ phiếu tại khu vực bầu cử thị trấn Đồng Văn

Cử tri xã Lũng Cú nô nức trong ngày hội toàn dân

Tin, ảnh: My Ly

* Tại huyện Hoàng Su Phì trong buổi sáng 23.5, 124 điểm bầu cử đã diễn ra lễ khai mạc bầu cử. Toàn huyện có 43.176 cử tri. Ngay sau lễ khai mạc, các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban bầu cử huyện Hoàng Su Phì, tính đến 8 giờ số cử tri đã đi bầu là 30.027 người trên 24/24 xã, thị trấn, đạt 70% so với số cử tri toàn huyện. Trong đó, các xã có số cử tri đi bầu đạt 100% là: Bản Luốc, Bản Phùng, Sán Sả Hồ…

.

Các cử tri Tổ bầu cử số 2 thị trấn Vinh Quang tham gia bỏ phiếu bầu cử

Các cử tri ghi phiếu bầu cử tri theo từng ô riêng, tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19

Trọng Toan

* Tại huyện Xín Mần, trong không khí vui tươi phấn khởi của Ngày hội lớn, hơn 42.000 cử tri trên địa bàn huyện đã đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Người dân thôn Khấu Sỉn (Pà Vầy Sủ) thức dậy từ rất sớm để đi bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ thực hiện nghiêm giãn cách tại khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri xã Pà Vầy Sủ thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu thôn Thèn Ván.

Toàn huyện Xín Mần có 7 đơn vị bầu cử, 158 khu vực bỏ phiếu với 42.621 cử tri. Để đảm bảo công tác bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp, huyện Xín Mần đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra theo dõi tình hình diễn biến công tác bầu cử tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn. Trước đó, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 7 tổ công tác và phân công cán bộ phụ trách công tác bầu cử các xã, thị trấn bám sát cơ sở hỗ trợ các tổ bầu cử, đơn vị bầu cử triển khai công tác bầu cử theo đúng thời gian quy định. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong ngày bầu cử, phóng viên đã có mặt tại xã Pà Vầy Sủ, một trong những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh để ghi lại những hình ảnh bà con nơi đây tham gia bầu cử.

Tin, ảnh: Văn Long

* Tại Bắc Quang, 7 giờ sáng ngày 23.5.2021, tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Bắc Quang đã đồng loạt tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huyện Bắc Quang có 235 khu vực bỏ phiếu với 83.583 cử tri đăng ký đi bầu. Trong đó, có 156 cử tri buộc phải thực hiện bầu cử tại nhà hoặc các khu vực cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Tại các điểm bầu cử, các cử tri đều tin tưởng, phấn khởi lựa chọn những đại biểu có đức, tài để đứng ra gánh vác việc dân, việc nước. Tính đến 8h30, huyện Bắc Quang đã có 72.319 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 86,52%...

.

Đồng chí Hà Việt Hưng, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang cùng các cử tri tổ 4, thị trấn Việt Quang tham gia bỏ phiếu bầu cử

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long và lãnh đạo huyện Bắc Quang kiểm tra công tác bầu cử tại tổ dân phố 3 thôn Việt Tân, thị trấn Việt Quang

Tin, ảnh: Nguyễn Hùng

* Tại huyện Quang Bình, sau lễ khai mạc bầu cử tại 117 khu vực bỏ phiếu, các bậc cử tri đã tích cực tham gia bầu cử. Toàn huyện có trên 44.700 cử tri. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đúng quy định, đảm bảo an ninh và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Cử tri tìm hiểu về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu cử

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3, thị trấn Yên Bình nhận phiếu bầu cử

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, thị trấn Yên Bình

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3, thị trấn Yên Bình phấn khởi bỏ phiếu bầu cử

Tin, ảnh: MỘC LAN

* Ngay từ sáng sớm ngày 23.5, 160 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Yên Minh đã tổ chức khai mạc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Yên Mình bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, thị trấn Yên Minh

Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử huyện Yên Minh, toàn huyện có 55.102 cử tri. Từ sáng sớm, cử tri các địa phương đã đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và trách nhiệm của mình. 100% cử tri huyện Yên Minh đi bầu cử thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt để phòng, chống dịch Covid -19. Tính đến 8h30 phút, đã có 10/18 xã thị trấn của huyện hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

* Tại huyện Vị Xuyên, ngay từ sáng sớm, cử tri toàn huyện đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Huyện Vị Xuyên có hơn 73 nghìn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ tại 182 tổ bầu cử, trên 24, xã, thị trấn. Để cuộc bầu cử diễn an toàn, huyện Vị Xuyên đã thực hiện đúng theo quy định của bầu cử, đồng thời thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cử tri Vị Xuyên bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp

Nguyễn Ngân

* Tại huyện Bắc Mê, không khí bầu cử diễn ra rộn ràng. Tại các điểm bầu cử, các bậc cử tri phấn khởi tham gia bầu cử. Công tác bầu cử được huyện chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo Thông điệp 5K; an ninh được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Các cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Tin, ảnh: Đức Ninh

* Tại khu vực bỏ phiếu số 6, thuộc phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, trong buổi sáng sớm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức khai mạc bầu cử. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình bầu cử diễn ra nhanh chóng, khoa học, dân chủ, đúng luật. Đến 9h15 phút cùng ngày, 100% cử tri tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Cùng với đó, lực lượng cán bộ, chiến sỹ BĐBP tại các đồn Biên phòng đã tham gia bầu cử cùng bà con nhân dân tại các địa bàn đóng chân.

Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và nhân tham gia bầu cử tại thôn Khâu Ngày, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín và nhân dân bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì.

Hữu Lanh (Biên phòng tỉnh)

Tiếp tục cập nhật...