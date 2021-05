Cử tri Hà Giang nêu cao trách nhiệm với quê hương, đất nước

BHG - Hòa cùng “ngày hội non sông” của dân tộc, trên 538 nghìn cử tri nơi mảnh đất cực Bắc Tổ quốc đã phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, sáng suốt lựa chọn hiền tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cử tri xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Ngày 23.5, ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh thật đặc biệt: Vừa đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch toàn cầu Covid-19, vừa tiến hành cuộc bầu cử trang trọng, dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng luật. Song, có thể khẳng định, tỉnh ta đã hoàn thành "mục tiêu kép" là đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân và đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công trọn vẹn.

Khi mặt trời còn chưa ló rạng khỏi tầng mây, đồng bào Mông, Lô Lô của thôn Lô Lô Chải và Séo Lủng đã có mặt tại điểm bầu cử số 4, xã Lũng Cú (Đồng Văn). Trong rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào hòa cùng ca khúc “Bài ca bầu cử”, tạo nên khí thế sôi nổi trước giờ bỏ phiếu: “Hôm nay tôi đi bầu vì tương lai của nước nhà/ Bạn cũng vậy nhé, đi thôi 5 năm có 1 lần”. Và đặc biệt, ngay dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú – biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền dân tộc nơi Tột Bắc của Tổ quốc; thôn Lô Lô Chải là một trong 3 địa điểm có vị trí địa lý đặc biệt (cùng với điểm cực Nam ở Đất Mũi (Cà Mau) và đảo Trường Sa lớn thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) được Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn để thực hiện Cầu truyền hình trực tiếp “Ngày hội toàn dân”, phát sóng trên VTV1 từ 6h45 –11h00. Trưởng thôn Lô Lô Chải, Sình Dỉ Gai hồ hởi: Đây là lần đầu tiên thôn Lô Lô Chải được lên sóng truyền hình trực tiếp trong ngày hội toàn dân đi bầu cử. Qua sóng truyền hình quốc gia, khán giả cả nước không chỉ biết đến truyền thống, văn hóa đặc sắc, công cuộc vượt khó chinh phục tự nhiên, bám đất giữ biên cương của đồng bào Lô Lô mà còn cảm nhận trọn vẹn không khí hân hoan, phấn khởi đón “ngày hội non sông” của cử tri miền tột Bắc.

Tỉnh ta đã hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. (Trong ảnh: Cử tri nhận phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang)

Còn tại huyện Bắc Quang “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh, ngay từ sáng sớm, cử tri đã có mặt tại 235 khu vực bỏ phiếu thuộc 236 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện để thực hiện quyền công dân của mình. Ở tuổi “xưa nay hiếm” – 94 tuổi, nhưng cử tri Kim Xuyến Lượng, nguyên ĐBQH khóa II và III đơn vị tỉnh Hà Giang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên vẫn tự mình đến Nhà văn hóa tổ 3, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) để bầu cử. Và đây là lần thứ 15 cụ tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Giọng hào sảng, cử tri Kim Xuyến Lượng phấn khởi: Quốc hội Việt Nam đã có chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, trải qua 15 cuộc bầu cử. Ngày 6.1.1946 là mốc son tô đậm sự kiện chính trị trọng đại, chưa từng có trong lịch sử nước ta. Trước hoàn cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn vì đối phó thù trong, giặc ngoài, nhưng Chính phủ lâm thời non trẻ của ta đã tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội khóa I. Sự kiện này mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, nhân dân được quyền làm chủ vận mệnh quốc gia, thể hiện ý chí tự lực, tự cường của dân tộc. 75 năm qua, khí thế hào hùng của ngày hội non sông, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vẫn còn vang vọng đến hôm nay và mai sau. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay”. Chính bởi vậy, qua lá phiếu bầu cử của mình, tôi mong muốn các ĐBQH nói riêng, đại biểu HĐND các cấp nói chung tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ của mình vào việc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng ta đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta và HĐND các cấp là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Do vậy, lá phiếu bầu tuy nhẹ nhưng trọng trách lớn lao, đòi hỏi cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại Quốc hội và HĐND các cấp. Cử tri Giàng Seo Sèng, xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần) cho biết: Trước khi “chọn mặt gửi vàng”, chúng tôi đọc kỹ tiểu sử từng ứng cử viên để nắm rõ thông tin cá nhân, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác hiện nay của người ứng cử. Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm chương trình hành động của ứng cử viên khi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trước đó. Nếu chương trình hành động khả thi, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri thì chúng tôi sẽ cân nhắc, lựa chọn trước khi bỏ phiếu. Sau đó, chương trình hành động sẽ là căn cứ quan trọng để cử tri giám sát trong suốt nhiệm kỳ 5 năm hoạt động khi ứng cử viên trúng cử…

Trong ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, 100% cử tri thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách… để phòng, chống đại dịch Covid-19. Song, không vì thế mà mất đi không khí trọng đại của ngày hội toàn dân. Với cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, bệnh viện hay cơ sở cách ly tập trung đã thực hiện quyền công dân của mình theo cách thật đặc biệt. Ngay sau lễ khai mạc, cán bộ y tế thôn Khuổi My, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) Tương Thị Hoa và cán bộ y tế Trường Tiểu học Phương Độ, Hoàng Văn Huy (cán bộ y tế tăng cường cho khu vực bầu cử tại thôn Khuổi My) đã vượt bộ, băng qua bạt ngàn chè Shan tuyết rồi xuôi theo những thửa ruộng bậc thang chờ mùa nước đổ để mang “Hòm phiếu phụ”, giúp cử tri Đặng Văn Sạch bầu chọn người đại biểu dân cử của mình. Anh Đặng Văn Sạch không giấu được niềm xúc động: Tôi đang thực hiện cách ly y tế tại lán trại của gia đình nên đường đến đây rất khó đi, thậm chí có đoạn không thể đi xe máy, buộc phải đi bộ. Thế nhưng, trong ngày hội trọng đại của toàn dân tộc, cũng như bao cử tri khác, tôi đã hoàn thành trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ công dân của mình với đất nước. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động và cũng là kỷ niệm khó phai trong lần tham gia bầu cử thứ 2 của tôi…

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến khoảng 17h giờ chiều, ngày 23.5, tại 1.475 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã đạt tỷ lệ 99,92%. Đây tiếp tục là minh chứng cho trách nhiệm chính trị cao của cử tri đối với quê hương, đất nước. Không những vậy, việc chấp hành nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của mỗi cử tri đã góp phần tạo nên thành công trọn vẹn, vang vọng mãi khí thế ngày hội non sông trên quê hương cực Bắc yên bình.

Ghi chép của: THU PHƯƠNG