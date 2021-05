Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc và bầu cử tại các điểm bỏ phiếu

BHG - *Đúng 6 giờ 45 phút ngày 23.5, tại Nhà văn hóa liên tổ 4 + 5, điểm bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 2, phường Nguyễn Trãi tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và lãnh đạo thành phố Hà Giang và cử tri thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc bầu cử

Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Nguyễn Trãi có 1.094 cử tri thuộc các tổ 4, 5, 6, 7, 8. Để đảm bảo l ễ khai mạc cuộc bầu cử diễn ra trang trọng và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, khu vực bầu cử số 2 chỉ mời giới hạn cử tri tham dự khai mạc. Cử tri đến bầu cử được yêu cầu thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhận phiếu bầu và tham gia bỏ phiếu

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2 trước lễ khai mạc

Cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt cử tri

Cử tri tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 2 phường Nguyễn Trãi tham gia bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi các cử tri cao tuổi đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2.

Ngay sau lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các bậc cử tri khu vực bỏ phiếu số 2 nhận phiếu bầu, lựa chọn các ứng cử viên bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin, ảnh: Duy Tuấn - Văn Nghị

* Tại nhà văn hóa liên tổ 9 + 10, khu vực bỏ phiếu số 3, phường Minh Khai, TP. Hà Giang, các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự khai mạc bầu cử và cùng các bậc cử tri tham gia bỏ phiếu bầu.

Thực hiện: Lê Lâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiến hành lễ chào cờ trước khi bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiến hành bỏ phiếu khi bầu cử.

Sau khi thực hiện trách nhiệm công dân của mình, các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Giang đã đi kiểm tra tiến độ, công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành Phố Hà Giang.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ, công tác bầu cử tại Thành Phố Hà Giang.

Đúng 6 giờ 45 sáng ngày 23.05 tất cả 51 điểm bỏ phiếu đã đồng loạt tổ chức khai mạc và tổ chức cho các cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu đủ tầm, đủ tâm để gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ mới. Tính đến 10 giờ sáng cùng ngày tại T.p Hà Giang có khoảng 90% cử tri đã tham gia bầu cử, nhiều tổ dân phố quyết tâm hoàn thành trước 11 giờ trưa cùng ngày.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ, công tác bầu cử tại Thành Phố Hà Giang.

Tin ảnh: Nguyễn Phương - Phi Anh

* Tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang), đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên để bầu ra những người ưu tú làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

. Thực hiện: Hồng Cừ

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu làm Lễ chào cờ

Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, nghiêm túc, ngắn gọn, đúng quy định; đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khu vực bỏ phiếu số 3 gồm cử tri các tổ 9, 10, 11 và 12 phường Nguyễn Trãi, với 1.155 cử tri thực hiện quyền công dân. Công tác bầu cử diễn ra nhanh chóng, công khai, minh bạch, trước sự giám sát của các thành viên tổ bầu cử.

Sau khi bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiếu tại thành phố Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 1 phường Quang Trung

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, thuộc tổ 1, tổ 2 phường Quang Trung và khu vực bỏ phiếu số 5, thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường. Sau khi nghe các tổ bầu cử báo cáo tình hình bỏ phiếu của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử. Đồng thời, động viên các tổ bầu cử tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao; vận động cử tri sớm hoàn thành bầu cử. Đề nghị thành phố Hà Giang tiếp tục sâu sát chỉ đạo công tác bầu cử; lực lượng an ninh làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Mong muốn các bậc cử tri tích cực đến bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn bầu những ứng cử viên đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực bỏ phiếu và cử tri thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tại điểm bỏ phiếu số 5, thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường.

Tin, ảnh: Kim Tiến

* Tại nhà văn hóa liên tổ 11+17 (khu vực bỏ phiếu số 4), cử tri thuộc các tổ dân phố 11, 17, 19, 20, 21, phường Minh Khai, TP. Hà Giang, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham gia khai mạc và bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu số 4 có 1.652 cử tri. Công tác bầu cử được tổ chức chu đáo, các cử tri thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình bỏ phiếu bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia bầu cử

Các cử tri làm lễ chào cờ

Tin, ảnh: An Dương

* Từ sáng sớm, đông đảo bà con các dân tộc trong những bộ trang phục truyền thống đã đến các địa điểm bỏ phiếu. Việc tổ chức khai mạc được diễn ra trang trọng, sôi nổi. Thời tiết trong ngày bầu cử tại huyện biên giới Mèo Vạc rất thuận lợi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử tại các địa phương được đảm bảo, các phương án bảo vệ được triển khai theo đúng kế hoạch.

Theo thống kê sơ bộ của UBBC huyện Mèo Vạc, đến 10 giờ 10 phút sáng nay, đã có 16/18 xã, thị trấn đã hoàn thành 100% việc bỏ phiếu; các xã còn lại đạt từ 96 đến trên 98% và đang tiến hành kiểm phiếu.

Đồng chí Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự khai mạc và tham gia bầu cử tại Tổ bầu cử số 4, thị trấn Mèo Vạc

Minh Chuyên (Mèo Vạc)

* Đến 9h ngày 23.5, các đơn vị bầu cử của Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã hoàn tất việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100% số cử tri đi bầu. Tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 7 thuộc phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang có Thượng tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Trần Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 7 thuộc phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang

Với 2 khu vực bỏ phiếu riêng và 12 khu vực bỏ phiếu chung với địa phương nơi đơn vị đóng quân các cử tri là quân nhân các đợn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng hoàn thành quyền lợi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, đến thời điểm này công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đều đã thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối.

Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình tại Tổ bầu cử số 7, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang

Sau khi hoàn thành công tác bầu cử, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ sẵn sàng bảo đảm an toàn cho các điểm bầu cử, đồng thời phối hợp, hỗ trợ cho địa phương trong công tác bầu cử.

Tin, ảnh: Quốc Hoàn

* Đúng 6 giờ sáng ngày 23.5, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Giang, Tổ bầu cử số 7, thuộc Ủy ban bầu cử Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang đã trang trọng tổ chức lễ khai mạc bầu cử. Dự khai mạc và tham gia bầu cử có đại Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên

Ngay sau lễ khai mạc, đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc đã tiến hành bầu cử. Do đặc thù công việc, Tổ bầu cử ưu tiên các tổ công tác tăng cường đảm bảo ANTT cho Công an các huyện bỏ phiếu trước để khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu sớm để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, đến 8 giờ cùng ngày, Tổ bầu cử số 7 đã hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử.

Đông đảo cử tri là cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử

Tin, ảnh: Nguyễn Lân

* Tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Quang Trung, TP. Hà Giang, các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng đông đảo cử tri tổ 1, 2 phường Quang Trung đã tham gia lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Quang Trung

Đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Quang Trung.

Khu vực bỏ phiếu số 1, có 744 cử tri tham gia bầu cử. Trong quá trình diễn ra bầu cử, tình hình an ninh, trật tự đảm bảo an toàn, cử tri đi bầu cử đều chấp hành đúng quy định và Luật Bầu cử, thực hiện nghiêm "Thông điệp 5k" để phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Tin, ảnh : Vương Mai

* Tại điểm bầu cử số 5, phường Minh Khai, TP. Hà Giang có 1.437 cử tri, các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo TP. Hà Giang và cử tri các tổ nhân dân số 12, 13, 15, 18 đã phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Tin, ảnh: Biện Luân

* Tại khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang có 1.400 cử tri thuộc các tổ dân phố số 13 + 14 + 15 đã khai mạc bầu cử. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại đây.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi dự và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Trãi

Tin, ảnh: LÊ HẢI

* Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Minh Khai, T.P Hà Giang có 1.558 cử tri thuộc các tổ 4-8, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo ghi nhận, các cử tri đi bỏ phiếu đúng giờ, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19; công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh bỏ phiếu bầu cử.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

