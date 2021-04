Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý dự hội nghị triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

BHG - Ngày 15.4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Dự và chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý dự tại điểm cầu Công an tỉnh.

Giai đoạn 2021 – 2025, cùng với sự phát triển KT - XH, đời sống sinh hoạt của người dân ngày càng cải thiện; nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ sản xuất, sinh hoạt ngày càng nâng cao, kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Theo thống kê, trong 3 năm gần đây, cả nước xảy ra trên 10.000 vụ cháy, làm chết 235 người, bị thương 508 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng gần 5.000 tỷ đồng và gần 31.000ha rừng... Trước tình hình đó, Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho Đảng ủy Bộ Công xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Hiện cả nước có 446 đơn vị cấp đội Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp làm công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với trên 8.300 cán bộ, chiến sỹ được bố trí tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, KT – XH. Lực lượng PCCC và CNCH điều động trên 50.000 phương tiện chữa cháy các loại, trên 313.000 lượt cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia chữa cháy; xử lý nhanh các vụ cháy lớn xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc bảo vệ, phát triển KT - XH của đất nước...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Công an phối hợp hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực PCCC và CNCH; hướng dẫn, chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về PCCC, trong đầu tư, xây dựng cơ bản, thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH; tập huấn, huấn luyện bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Công an các địa phương tham mưu UBND các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý, chỉ đạo người đứng đầu chính quyền cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường kinh phí đầu tư hạn tầng kỹ thuật, các điều kiện phục vụ công tác PCCC tại địa phương; xử lý, giải quyết dứt điểm những bất cập về PCCC tại địa bàn, khu vực, điểm nóng gây mất an toàn về PCCC khi xảy ra cháy. Đẩy mạnh điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phong trào toàn dân tham gia PCC và CNCH; phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở, địa bàn có nhiều nguy hiểm cháy, nổ; có nguy cơ cháy, nổ cao; khi xảy ra cháy có nguy cơ cháy lan, cháy lớn...

Tin, ảnh: Kim Tiến