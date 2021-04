Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang giao ban đánh giá kết quả quý I

BHG - Ngày 13.4, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang, cùng đại diện các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang Nguyễn Xuân Thịnh phát biểu tại hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tập trung bám sát và thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính sách của tỉnh. Các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn và hiệu quả rõ rệt, thực hiện quyết liệt “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển KT – XH. Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 14.004 tỷ đồng, tăng 1.523 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, nợ xấu giảm 59,8% so với cùng kỳ năm 2020, kết quả kinh doanh của các TCTD tăng 94,3 tỷ đồng… Chất lượng dịch vụ thanh toán và hoạt động ATM của các ngân hàng trên địa bàn được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho khách hàng. Công tác an toàn kho quỹ được đảm bảo, chưa xảy ra thiếu, mất tiền và tài sản, đồng thời, phát hiện và thu giữ kịp thời 17 tờ tiền giả trên địa bàn…

Tại hội nghị, đại diện các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã cùng thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, như: Các TCTD cần bám sát các chủ trương, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Nghị quyết của cấp ủy các địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid – 19 và thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh huy động vốn để đầu tư cho vay nền kinh tế, nhất là các chương trình, dự án phát triển KT-XH lớn của tỉnh như Cải tạo vườn tạp… Đẩy mạnh cải cách thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ khách hàng. Giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước, của ngành về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Duy trì vận động cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn hệ thống có các hình thức an sinh xã hội kịp thời.

Tin, ảnh: Vương Mai