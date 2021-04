Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho công tác bầu cử, bảo đảm cho Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Như tin đã đưa, chiều 12/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đây là phiên họp đầu tiên ngay sau khi một số nhân sự của Hội đồng được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, sau phiên họp lần thứ 4 diễn ra cách đây gần một tháng, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng như thành lập các cơ quan phụ trách bầu cử, tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn bầu cử, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự hay đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giải quyết đơn thư tố cáo, bảo đảm an ninh, an toàn cho các tổ bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ để tổ chức thành công Ngày bầu cử vào 23/5 tới đây trên tất cả các mặt; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng luật, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thực sự xứng đáng vào bộ máy của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Nêu rõ việc quán triệt công tác lựa chọn người đại biểu của nhân dân quan trọng không kém việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc như yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cần coi tổ chức thành công Ngày bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021.

Riêng trong tháng 4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan tổ chức thành công hiệp thương lần thứ 3. Các cơ quan chức năng tổ chức các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương và Trung ương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị; giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời khiếu nại của các cơ quan, địa phương và có hướng dẫn về bầu cử sớm đối với các cơ quan ngoại giao, lực lượng vũ trang… đang làm nhiệm vụ.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế, phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đa dạng, có chiều sâu để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri, phấn đấu đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày bầu cử của nhân dân.

Theo chinhphu.vn