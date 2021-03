Triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2021

BHG - Sáng 18.3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021. Các đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTT&TKCN và PTDS tỉnh; Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNN chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 đợt rét đậm, rét hại; 5 đợt nắng nóng diện rộng; 6 đợt mưa lớn và nhiều ngày xảy ra mưa lớn diện rộng kèm lốc sét, gió giật, mưa đá gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Toàn tỉnh có 15 người chết, 19 người bị thương; hư hỏng 7.845 ngôi nhà; trên 3.557 ha nông, lâm nghiệp bị thiệt hại; trên 24 nghìn con gia súc, gia cầm bị chết; 188 điểm trường hư hỏng; sạt lở hư hỏng trên 8km kênh mương; 6.046m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng với tổng khối lượng đất đá sạt lở là 463.661m3; nhiều cơ sở hạ tầng lưới điện bị hư hỏng; 2 nhà máy thủy điện bị đất đá vùi lấp. Thiệt hại do thiên tai gây ra ước trên 840 tỷ đồng. Để chủ động ứng phó với thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chỉ thị tăng cường công tác PCTT&TKCN; các địa phương chủ động khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp: Có kế hoạch phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho cuộc Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và người dân về công tác PCTT&TKCN; làm tốt công tác dự báo thiên tai, thông tin kịp thời; cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ” và dự kiến các phương án khi có sự cố thiên tai xảy ra; đảm bảo lực lượng, phương tiện cho công tác PCTT&TKCN; đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đô thị xanh Tp. Hà Giang; kiện toàn BCĐ, thành lập tổ xung kích khắc phục hậu quả thiên tai; di dời các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở cao; quy trình vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị: Các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp PCTT&TKCN, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm: Tập huấn sử dụng phương tiện cứu hộ; kiện toàn ban chỉ đạo; củng cố lực lượng, phương tiện tại chỗ. Tp. Hà Giang chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2021; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động cho người dân; có phương án đảm bảo an toàn cuộc Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; có kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân khi xảy ra thiên tai; kiểm tra, rà soát các trường hợp lấn chiếm hành lang, lòng sông, suối gây ảnh hưởng đến dòng chảy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phát động phong trào trồng cây tre tại các bờ sông, suối, điểm nguy cơ sạt lở cao. Khi xảy ra thiên tai kịp thời thông tin, báo cáo UBND tỉnh và khẩn trương khắc phục hậu quả; nâng cao chất lượng công tác trực ban PCTT&TKCN; chủ động dự báo tình hình thiên tai; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng của thiên tai; ứng dụng KHKT vào công tác phòng chống thiên tai...

