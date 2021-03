Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với lãnh đạo huyện Yên Minh

BHG - Chiều 17.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Minh, nắm bắt tình hình phát triển KT – XH, QP – AN quý I và định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có có lãnh đạo một số sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Quý I, huyện Yên Minh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Sản xuất đảm bảo khung thời vụ; toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng đạt trên 13,6 nghìn ha; trong đó, diện tích cây hàng năm đạt trên 10,8 nghìn ha, tăng 521 ha so với cùng kỳ năm trước; huyện phối hợp cung ứng 65,8 tấn giống các loại phục vụ sản xuất; chăn nuôi phát triển ổn định; phát động Tết trồng cây được trên 56 nghìn cây các loại. Toàn huyện đã có 23/40 hộ triển khai cải tạo, chỉnh trang vườn hộ với tổng diện tích trên 27 nghìn m2 ; huyện có 12 sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP; 4 thôn đạt chuẩn NTM. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; trật tự an toàn xã hội đảm bảo, QP – AN được giữ vững…

Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam báo cáo về một số định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Minh kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương xây dựng chợ thị trấn Yên Minh; chỉ đạo các ngành liên quan sớm triển khai quy hoạch chung xã Du Già và cho chủ trương hỗ trợ kinh phí để huyện thực hiện quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Yên Minh, trung tâm xã Du Già và trung tâm xã Mậu Duệ. Hỗ trợ kinh phí tu sửa, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Viềng (xã Hữu Vinh) đi xã Sủng Thài, Sủng Cháng với tổng chiều dài 20km do nay đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn về giao thông giữa các xã; hỗ trợ kinh phí khắc phục hệ thống thoát lũ tại trung tâm thị trấn Yên Minh; khảo sát, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 176B đi qua địa phận xã Mậu Duệ, Lũng Hồ, Du Già…

Chủ tịch UBND huyện Yên Minh Sùng Mí Thề kiến nghị một số nội dung với UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Yên Minh cần xác định hướng phát triển một cách rõ ràng, cụ thể; chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với phục vụ du lịch, tạo sản phẩm riêng; quan tâm phát triển kinh tế hộ; xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững. Đối với phát triển dịch vụ Homstay, phải xác định theo hướng bền vững, giữ đúng bản sắc văn hóa dân tộc. Huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; triển khai các giải pháp điều hành một cách quyết liệt; nâng cao chất lượng công vụ; phát huy tinh thần, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức; triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Tập trung phát triển nông nghiệp; chú trọng phòng, chống dịch cho gia súc, gia cầm; chương trình cải tạo vườn tập cần chọn làm điểm để tạo khí thế, khuyến khích nhân dân thực hiện. Tích cực triển khai chương trình xây dựng NTM; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trước, trong và sau bầu cử. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thực sự trong sạch, vững mạnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng đề nghị huyện Yên Minh cần xác định lợi thế từng khu vực để phối hợp trong công tác lập quy hoạch trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tích cực phối hợp với huyện trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư; trọng tâm là phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phát triển hạ tầng giao thông theo hướng sắp xếp thứ tự ưu tiên các tuyến quan trọng và mang tính kết nối; tập trung phát triển thương mại nội địa, dịch vụ phục vụ du lịch để thúc đẩy kinh tế địa phương...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý cho rằng trong phát triển nông nghiệp, huyện Yên Minh cần lựa chọn nội dung chính để tạo đột phá, tránh phát triển sản phẩm nông nghiệp tràn lan.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền đề xuất giữ lại chợ thị trấn Yên Minh hiện tại và đầu tư, sửa chữa, giao doanh nghiệp quản lý.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nguyễn Hồng Hải đề nghị huyện Yên Minh vào cuộc tuyên truyền, bảo tồn văn hóa, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Tin, ảnh: Kim Tiến