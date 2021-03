Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử tại Vị Xuyên

BHG - Ngày 16.3, đồng chí Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự ATXH, Ủy ban bầu cử tỉnh, cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Vị Xuyên.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh kết luận buổi làm việc.

Ngay sau khi được thành lập, UBBC huyện Vị Xuyên đã ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên UBBC huyện và thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử, trong đó Tiểu ban An ninh và trật tự ATXH do đồng chí Trưởng Công an huyện làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban An ninh và trật tự ATXH huyện đã lập kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tiểu ban; dự kiến 7 tình huống về ANTT, thiên tai, dịch bệnh có thể xảy liên quan đến bầu cử cùng các biện pháp xử lý; phối hợp thực hiện đảm bảo ANTT cho các hội nghị hiệp thương, các tổ bầu cử, địa điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri. Dự kiến thành lập 174 chốt đảm bảo ANTT tại các khu vực bỏ phiếu, phối hợp vận chuyển phiếu bầu, hòm phiếu, con dấu trong quá trình diễn ra bầu cử. Tới thời điểm này, tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn huyện Vị Xuyên được giữ vững, ổn định, các đơn thư, khiếu nại đều được các cấp tập trung giải quyết dứt điểm cho nhân dân; không để xảy ra các vụ việc đột xuất, phức tạp về ANTT.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đề xuất cũng như giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT bầu cử, kết luận buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện Vị Xuyên. Đồng chí đề nghị huyện Vị Xuyên tiếp tục quan tâm, duy trì thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra; cần rà soát thống kê chính xác danh sách cử tri đi bầu cử; thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời; các lực lượng vũ trang trên địa bàn cần phối hợp thực hiện tốt đảm bảo ANCT - TTATXH - An ninh biên giới trước, trong và sau bầu cử; tăng cường việc tuần ra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trong quần chúng nhân dân; đảm bảo đủ các điều kiện phòng chống thiên tai và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh (huyện Vị Xuyên)