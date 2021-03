Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ 2

BHG - Sáng 16.3, Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp thứ 2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên UBBC tỉnh…

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp thứ 2.

Theo ấn định số đơn vị bầu cử, đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, tỉnh ta có 2 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV với 6 đại biểu được bầu; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, với 57 đại biểu được bầu; 91 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện với 370 đại biểu và 1.165 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 4.054 đại biểu. Dự kiến toàn tỉnh có 1.478 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với việc thành lập 1.478 tổ bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao đổi các nội dung liên quan đến tiến độ, chất lượng chuẩn bị công tác bầu cử.

Tính đến ngày 14.3, UBBC các cấp đã hoàn thành việc thu hồ sơ ứng cử theo luật định. Đặc biệt, nhằm tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, UBND tỉnh đã phát động phong trào “Thi đua thực hiện thành công Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026”. 11/11 huyện, thành phố và một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã đăng ký chương trình thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị hữu quan tích cực xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long thảo luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai cuộc bầu cử; kết quả phân bổ, giao hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; thảo luận về mẫu phiếu bầu cử; thống nhất kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử của UBBC tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBBC tỉnh. Trong đó, yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, chuẩn bị tốt việc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đảm bảo cơ cấu, thành phần người ứng cử theo quy định của pháp luật. Riêng các cuộc kiểm tra, giám sát về bầu cử thực hiện đúng theo Kế hoạch số 31, ngày 8.3.2021 của UBBC tỉnh. Các tiểu ban, tổ giúp việc của UBBC tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, giúp UBBC tỉnh triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị. UBBC các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ bầu cử đảm bảo đầy đủ, chất lượng theo đúng lịch trình đặt ra. Cùng với đó, các thành viên UBBC tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, tiên phong, gương mẫu, căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu cho UBBC tỉnh để công tác chỉ đạo, điều hành của UBBC tỉnh được đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG