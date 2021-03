Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh

BHG - Ngày 30.3, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại hai đơn vị thuộc Công an tỉnh, gồm Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Phòng Cảnh sát cơ động.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo khảo sát tại Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh.

Tại hai đơn vị, sau quá trình khảo sát, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống và kết quả triển khai Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020. Trong đó, nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, chú trọng, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục trong những năm qua. Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác chính trị, tư tưởng đã được tham mưu, triển khai kịp thời. Đội ngũ đảng viên, cán bộ chiến sĩ (CBCS) luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh Công an Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao chất lượng, hiệu quả công tác của các đơn vị trong thời gian qua. Đặc biệt, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai các nội dung, mô hình cụ thể, thiết thực như: Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của CBCS Công an tỉnh Hà Giang; xây dựng các bài viết khoa học chuyên đề chính trị, tư tưởng gửi tham gia các Hội thảo của Bộ Công an; xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng năm 2021… Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng ghi nhận các ý kiến đề xuất của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới các đơn vị trong Công an tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng những việc làm, hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ…

Tin, ảnh: Diệu Loan (Công an tỉnh)