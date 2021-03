Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi làm việc tại 2 xã Quảng Ngần và Việt Lâm

BHG - Ngày 30.3, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại 2 xã Quảng Ngần và Việt Lâm (Vị Xuyên), kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo xã Việt Lâm

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo 2 xã đã báo cáo khái quát kết quả lãnh, chỉ đạo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Mặc dù tình hình thời tiết, cùng dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, song cấp ủy chính quyền 2 xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các thôn và nhân dân tăng cường thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phát triển kinh tế gắn đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh, tập trung phát triển nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cả 2 xã đều đã quán triệt triển khai tốt các văn bản của cấp trên; tổ chức các hội nghị hiệp thương đảm bảo các bước theo đúng quy trình; triển khai thực hiện các công trình chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, thông tin tuyên truyền về bầu cử được triển khai đồng bộ, sâu rộng và toàn diện, với nhiều hình thức, đa dạng và phong phú; việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực của 2 xã trong thời gian qua. Đa số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Cùng với đó, sự chủ động của 2 xã lãnh chỉ đạo tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và công tác bầu cử theo các bước, đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Xuyên trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như: Chủ động các phương án đảm bảo những tình huống rủi do khi có trường hợp xảy ra do diễn biến thời tiết. Huyện Vị Xuyên cần tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử một cách toàn diện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các công trình chào mừng hướng tới bầu cử; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử; tiếp tục tập trung xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Cùng ngày, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đi thăm mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu tại tổ 10 và công trình đường bê tông xã hội hóa tại tổ 9 thị trấn Việt Lâm.

Vi Khiết (Huyện Vị Xuyên)