Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại thị trấn Yên Bình

BHG - Chiều 30.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình; Cùng dự có Chủ tịch UBND huyện Quang Bình Nguyễn Trung Ngọc.

Sau khi nghe Thường trực Đảng ủy thị trấn Yên Bình báo cáo khái quát về nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH quý I.2021; việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; việc thực hiện Quy chế dân của tại cơ sở; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về cải tạo vườn tạp; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao công tác triển khai học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đảng bộ huyện Quang Bình nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống; việc thực hiện Nghị quyết 05 của BTV Tỉnh ủy về cải tạo vườn tạp; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra công tác quy hoạch của thị trấn Yên Bình.

Để huyện Quang Bình phát triển theo hướng bền vững, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị huyện Quang Bình, thị trấn Yên Bình cần quy hoạch, xác định cơ cấu ngành kinh tế hợp lý theo từng lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông – lâm nghiệp. Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển theo mô hình HTX, phát triển kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế vùng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị thời gian tới Đảng ủy thị trấn Yên Bình cần: Chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ngay từ đầu nhiệm kỳ, gắn với phòng, chống dịch CVID-19 với tinh thần không được chủ quan, lơ là. Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Quang Bình, thị trấn Yên Bình nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng; cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kết luận buổi làm việc

Về công tác bầu cử, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu cần triển khai các nội dung theo đúng tiến độ đề ra; tuyên truyền, vận động phấn đấu 100% cử tri trong xã đi bầu cử, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; nắm bắt dư luận, giải quyết đơn thư khiếu kiện, khiếu nại. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, cán bộ phải am hiểu địa bàn, gần dân, sát dân, lắng nghe, chia sẻ với người dân, đảm bảo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”; tuyên truyền giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật đến người dân. Về công tác xây dựng Đảng, thị trấn Yên Bình cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với học tập làm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các thôn, nêu cao vai trò, sức chiến đấu của đảng viên, TCCSĐ; quan tâm bồi dưỡng, giáo dục kết nạp đảng viên mới. Lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội để phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại xã, thị trấn… Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đô thị xanh, bảo vệ môi trường; rà soát, đánh giá các tiêu chí đô thị loại V hiện tại để so sánh với tiêu chí đô thị loại IV, từ đó có kế hoạch, xác định nguồn lực, phân công nhiệm cụ thể phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Yên Bình trở thành đô thị loại IV.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ