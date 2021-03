Thành phố Hà Giang: Diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

BHG - Sáng 30.3, thành phố Hà Giang tổ chức Diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn (ƯPBL&TKCN) năm 2021. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Quân khu II; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố diễn tập phần cơ chế tại hội trường trung tâm

Phần diễn tập cơ chế của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN diễn ra tại hội trường trung tâm thành phố với 2 hội nghị: Hội nghị bất thường Ban chỉ huy PCTT&TKCN (mở rộng) để quán triệt công điện của cấp trên; nhận định, đánh giá tình hình, xác định nội dung, biện pháp ƯPBL&TKCN và hội nghị triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo, tổ chức chỉ đạo, chỉ huy ƯPBL&TKCN.

Diễn tập thực hành di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng ngập úng tại thôn Bản Cưởm, xã Ngọc Đường

Các đại biểu tham dự phần diễn tập thực hành

Phần diễn tập thực hành diễn ra tại thôn Bản Cưởm, xã Ngọc Đường với nội dung sơ tán người dân và tài sản ra khỏi vùng ngập úng cục bộ; tìm kiếm cứu nạn; khắc phục sạt lở đất.

Buổi diễn tập được thực hiện với phương châm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; nội dung diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; sử dụng phương tiện, lực lượng hợp lý, hiệu quả. Thông qua cuộc cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng; trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong xử lý các tình huống do bão, lụt có thể xảy ra; kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án ƯPBL&TKCN, khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiệt hại do mưa bão gây ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác diễn tập

Phát biểu trong phần bế mạc cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh: Đây là cuộc diễn tập được tỉnh giao cho cơ sở thực hiện, giúp các địa phương chủ động và khẳng định năng lực của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Thành phố đã tổ chức tốt cuộc diễn tập với chất lượng, nội dung sát với thực tiễn, các vấn đề cụ thể cần giải quyết khi có tình huống thiên tai xảy ra; vận dụng tốt phương châm “4 tại chỗ”.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long biểu dương thành phố đã nỗ lực thực hiện thành công cuộc diễn tập đạt loại Giỏi; sau cuộc diễn tập, thành phố cần tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kỹ những mặt được, chưa được để làm cơ sở chỉ đạo đối với công tác PCTT&TKCN trên địa bàn; biên tập các kinh nghiệm thành tài liệu tuyên truyền về công tác PCTT&TKCN; thực hiện nghiêm công tác quản lý xây dựng, san lấp trên địa bàn, đặc biệt các vị trí ảnh hưởng đến việc tiêu, thoát nước, cương quyết không để phát sinh các trường hợp vi phạm; rà soát, xử lý các điểm ngập úng, xử lý nghiêm việc lấn chiếm dòng chảy; chuẩn bị kỹ phương án đối phó với ngập úng đặc biệt trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ thành phố khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.



Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác diễn tập ƯPBL&TKCN năm 2021 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN